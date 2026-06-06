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మంజీరా నదిలో మునిగిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు
కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ మండలం బుడిమి గ్రామంలో శుక్రవారం విషాదం అలుముకుంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు పిల్లలు మంజీరా నదిలో మునిగి మరణించారు. మధ్యాహ్న భోజనం చేసి, 'ఎల్లమ్మ సంబరం'లో పాల్గొన్న తర్వాత ఆ పిల్లలు నీటిలోకి దిగారు.
Manjeera Water
కొద్ది నిమిషాల్లోనే వారు నదిలోని సుడిగుండాల్లో చిక్కుకుని మునిగిపోయారు. మరణించిన పిల్లలందరూ పదేళ్ల ఏళ్ల లోపు వయసున్నవారే. మరో ఘటనలో, పిట్లం మండలం బొల్లక్పల్లికి చెందిన అనిత, పావని, శ్రీవాణి, భాను అనే నలుగురు వ్యక్తులు కూడా మంజీరా నదిలో మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఆ నలుగురు మహిళలు ఉధృతమైన ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతుండటం గమనించిన ఒక మహిళ వారిని కాపాడేందుకు ప్రయత్నించి తీవ్రంగా గాయపడింది. వెంటనే స్థానికులు ఆమెను రక్షించారు. మునిగిపోయిన నలుగురి మృతదేహాలను కూడా వెలికితీశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
Devi Sri Prasad: పేపర్ లోని వార్తలనే ట్యూన్స్గా మార్చేవాడిని, పవన్ కళ్యాణ్ తో జీసస్ చేయాలనుకున్నాం : దేవిశ్రీ ప్రసాద్
నేను సింగీతం గారికి వీరాభిమానిని. ఆయన లెజెండ్. నాన్నగారిని కలవడానికి వచ్చేటప్పుడు వాళ్లు మాట్లాడుకుంటుంటే నేను ఆరాధనగా చూసేవాడిని. చాలా ఏళ్ల క్రితం పవన్ కళ్యాణ్ గారితో జీసస్పై ఒక సినిమా అనుకున్నాం. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల అది జరగలేదు. ఆ సమయంలో సింగీతం గారు మా స్టూడియోకు వచ్చి ‘సింగ్ గీతం’ ఐడియా చెప్పారు. అది వినగానే నాకు చాలా థ్రిల్గా అనిపించింది. ఎప్పుడైనా ఆ సినిమా చేయాలని అనిపించింది అని రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అన్నారు.
Dhootha 2: నాగార్జున క్లాప్తో అమేజాన్ ప్రైమ్ దూత 2 ప్రారంభం
యువ సామ్రాట్ నాగచైతన్య అమెజాన్ ప్రైమ్లో విడుదలైన సూపర్నేచురల్ థ్రిల్లర్ దూతతో ఓటీటీలో సంచలన అరంగేట్రం చేశారు. దూత ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలన విజయాన్ని సాధించింది. ఈ సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ పలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని గ్లోబల్ ఫెనామెనాన్గా నిలిచింది. తొలి సీజన్ నాగచైతన్యకు డిజిటల్ ప్రేక్షకుల్లో మరింత గుర్తింపును తీసుకురావడమే కాకుండా, నటుడిగా ఆయనలోని మరో కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించింది. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాంచైజీతో తన అనుబంధాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తూ, నాగచైతన్య సీక్వెల్ కోసం నిర్మాతగానూ మారుతున్నారు. శరత్ మరార్తో కలిసి అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, నార్త్స్టార్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్లపై నిర్మిస్తున్నారు.
విజయ్ సేతుపతి, పూరి కాంబోల 'స్లమ్ డాగ్' టీజర్ జూన్ 8న రిలీజ్
డాషింగ్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, వెర్సటైల్ హీరో విజయ్ సేతుపతి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్-డ్రామా 'స్లమ్ డాగ్' ఈ చిత్రం ప్రొడక్షన్ విజయవంతంగా పూర్తయింది. అన్ని భాషా వెర్షన్లలో పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. 33 టెంపుల్ రోడ్ అనే ఆసక్తికరమైన ట్యాగ్ లైన్తో ఈ ప్రాజెక్ట్ దాని టైటిల్, ఆకట్టుకునే ఫస్ట్-లుక్ విడుదల నుండి హ్యాజ్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. స్లమ్ డాగ్ చిత్రాన్ని పూరి కనెక్ట్స్ బ్యానర్పై పూరి జగన్నాథ్, ఛార్మీ కౌర్, జె.బి. నారాయణరావు కొండ్రోల్లా జె.బి. మోషన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిర్మించారు. నిర్మాతలు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫేజ్ ప్రమోషన్ల కోసం సిద్ధమవుతున్నారు.
పెద్ది సెన్సేషనల్ బ్లాక్బస్టర్ - తొలి రోజే రూ.135 కోట్లకు పైగా వసూలు
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ లేటెస్ట్ సెన్సేషనల్ బ్లాక్బస్టర్ పెద్ది. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుని రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్లతో సంచలన విజయాన్ని సాధించింది. అన్ని ప్రాంతాల్లో హౌస్ఫుల్ కలెక్షన్లతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమౌతోంది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర బృందం బాక్సాఫీస్ ఛాంపియన్ సక్సెస్ ప్రెస్ మీట్ను నిర్వహించింది.
దుల్కర్ సల్మాన్ చేతుల మీదుగా ఫస్ట్ సింగిల్ సిగ్మా స్టయిల్ లాంఛ్
సందీప్ కిషన్ హీరోగా లైకా ప్రొడక్షన్స్ అధినేత సుభాస్కరన్ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం సిగ్మా. జేసన్ సంజయ్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న ఈ చిత్రం ప్రకటించిన నాటి నుంచే సినీ వర్గాల్లో, ప్రేక్షకుల్లో భారీ ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. టీజర్కు అద్భుతమైన స్పందన రావడంతో మరింత హైప్ను సొంతం చేసుకుంది. ఈ సినిమా కోసం మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ ఎస్. తమన్ బ్లాక్ బస్టర్ ఆల్బమ్ కంపోజ్ చేశారు. తాజాగా హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ ‘సిగ్మా’ ఫస్ట్ సింగిల్ ‘సిగ్మా స్టైల్’ ను లాంచ్ చేశారు. తమన్ స్వయంగా కంపోజ్ చేసి ఆలపించిన ఈ ఎనర్జిటిక్ ట్రాక్ మాస్ బీట్లతో అదిరిపోయింది. థమన్ సిగ్నేచర్ స్టైల్ మ్యూజిక్, హై-వోల్టేజ్ రిథమ్స్ పాటకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.