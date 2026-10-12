రష్యా-ఉక్రెయిన్ సరిహద్దులో పోరు.. బాన్సువాడ వ్యక్తి మృతి
కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడకు చెందిన అఫ్జల్ ఖాన్, రష్యా-ఉక్రెయిన్ సరిహద్దులో పోరాడుతూ మరణించి ఉంటారని భావిస్తున్నారు. చమురు పరిశ్రమలో సాధారణ ఉద్యోగం (సివిలియన్ జాబ్) ఇస్తామని చెప్పిన హామీతో అఫ్జల్ ఖాన్ ఫిబ్రవరి 15, 2026న రష్యాకు వెళ్లారు.
Kamareddy
ఇదే తరహా పరిస్థితుల్లో రష్యాకు వెళ్లిన సిర్షు అశోక్, రష్యా-ఉక్రెయిన్ సరిహద్దులో పోరాడుతూ అఫ్జల్ ఖాన్ గత వారమే మరణించారని తన భార్యకు వాయిస్ మెసేజ్ పంపా అఫ్జల్ ఖాన్, సిర్షు అశోక్ ఇద్దరూ చమురు పరిశ్రమలో పౌర ఉద్యోగం వెతుక్కుంటూ ఒక ఏజెంట్ ద్వారా రష్యాకు వెళ్లారు.
అయితే, వారికి సరిహద్దు సమీపంలో సైనిక విధులు కేటాయించారు. అఫ్జల్ ఖాన్ ఆచూకీ, ప్రస్తుత పరిస్థితిని నిర్ధారించుకోవడానికి వెంటనే రష్యా అధికారులను సంప్రదించాలని అతని కుటుంబం మాస్కోలోని భారత రాయబార కార్యాలయానికి విజ్ఞప్తి చేసింది.
ఒకవేళ అతని మరణం ధృవీకరించబడితే, అతని పార్థివ దేహాన్ని భారతదేశానికి తిరిగి తీసుకురావడానికి సహకరించాలని కూడా వారు రాయబార కార్యాలయాన్ని కోరారు.
ఇదిలా ఉండగా, భుక్య రవీందర్, సిర్షు అశోక్, మేఘవత్ ప్రకాష్ల కుటుంబాలు కూడా వారిని భారతదేశానికి తిరిగి తీసుకురావడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని భారత ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాయి.