తెలంగాణలో రూ.10వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధం.. కరణ్ అదానీ ప్రకటన
తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తల నుండి ప్రధాన పెట్టుబడి ప్రకటనలతో ప్రారంభమైంది. సమ్మిట్ ప్రారంభంలోనే కార్పొరేట్ నాయకులు రాష్ట్ర మౌలిక సదుపాయాలు, రక్షణ, తయారీ రంగాలకు పెద్ద మొత్తంలో నిధులు సమకూర్చడంతో ఈ కార్యక్రమం బలమైన పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని సూచించింది.
అదానీ పోర్ట్స్, సెజ్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, గౌతమ్ అదానీ కుమారుడు కరణ్ అదానీ తెలంగాణలో రూ. 10,000 కోట్ల పెట్టుబడిని ప్రకటించారు. ఈ గ్రూప్ దృష్టి బహుళ వ్యూహాత్మక ప్రాజెక్టులలో రక్షణ తయారీ, రహదారి మౌలిక సదుపాయాలు, సిమెంట్ ఉత్పత్తిపై విస్తరించి ఉంది.
రాబోయే మూడు సంవత్సరాలలో హైదరాబాద్లోని రక్షణ, ఏరోస్పేస్ పార్క్లో పెట్టుబడి పెట్టాలని కంపెనీ యోచిస్తోంది. ఇది ఇప్పటికే భారత సాయుధ దళాలు, ఇతర రక్షణ సంస్థలకు యూఏవీలను సరఫరా చేస్తుంది. తెలంగాణలో రూ. 2,500 కోట్ల విలువైన 48 ఎండబ్ల్యూ ప్లాంట్ కూడా ఉంది.
రూ. 4,000 కోట్ల విలువైన రోడ్డు మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు, రూ. 2,000 కోట్ల సిమెంట్ పెట్టుబడులను కూడా గ్రూప్ ధృవీకరించింది. సమ్మిట్ ప్రకటన సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు కరణ్ అదానీ వేదికపై కూర్చున్నారు.
అపోలో గ్రూప్కు చెందిన శోభన కామినేని రాబోయే రెండేళ్లలో ఆసుపత్రులు, ఫార్మాస్యూటికల్ యూనిట్లకు రూ.1,700 కోట్లు కేటాయించారు. కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ కూడా హాజరై బెంగళూరు, హైదరాబాద్ ఒకదానితో ఒకటి కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోటీ పడుతున్నాయని అన్నారు.