గన్నేరు పప్పు దంచుకుని తిని ఎస్సై భార్య ఆత్మహత్య, కారణం ఏంటి?
కరీంనగర్ జిల్లాలో విషాదకర సంఘటన జరిగింది. కరీంనగర్ టూటౌన్ ఎస్సై చంద్రశేఖర్ భార్య దివ్య ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఇంటి ఆవరణలో వున్న గన్నేరు చెట్టు కాయల నుంచి పప్పులు తీసి వాటిని దంచుకుని తినేశారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
కరీంనగర్ హనుమాన్ నగరులో ఎస్సై చంద్రశేఖర్, ఆయన భార్య దివ్యతో పాటు వారి ఇద్దరు పిల్లలు నివాసం వుంటున్నారు. ఐతే మంగళవారం నాడు ఏమైందో తెలియదు కానీ దివ్య గన్నేరు చెట్టు కాయలు కోసుకుని అందులో పప్పును దంచి తినేసింది. అవి విషపూరితమైనవి కావడంతో అపస్మారకంలోకి వెళ్లిపోయింది. దీనితో ఆమెను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు.
అక్కడ పరిస్థితి మెరుగవకపోవడంతో హైదరాబాదుకి తరలించి చికిత్స అందించినా ఫలితం లేకపోయింది. ఆమె కన్నుమూసింది. ఆమె మరణం వెనుక వున్న కారణాలు ఏమిటన్నది తెలియాల్సి వుంది. కాగా తల్లిని కోల్పోయిన ఇద్దరు చిన్నారులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. ఎస్సై చంద్రశేఖర్ ను ఆయన సహోద్యోగులు పరామర్శించారు.