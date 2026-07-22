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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 22 July 2026 (10:59 IST)

కరీంనగర్‌లో భారీ దోపిడీ.. 66 తులాల బంగారం, 10 తులాల వెండి, 21లక్షలు ఎత్తుకెళ్లారు..

crime scene
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (10:59 IST)
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కరీంనగర్‌లోని భగత్ నగర్‌లో మంగళవారం రాత్రి ఎనిమిది మంది గుర్తుతెలియని దుండగులు భారీ దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. నకిలీ తుపాకులు, కత్తితో కుటుంబ సభ్యులను బెదిరించి వారు ఈ చర్యకు పాల్పడినట్లు సమాచారం. దుండగులు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి, వృద్ధులైన కుటుంబ సభ్యులను కట్టివేసి, దాదాపు గంటన్నర సేపు అక్కడే గడిపారు. వారు సుమారు 66 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, 10 తులాల వెండి, రూ. 21 లక్షల నగదును దోచుకెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది.
 
దొంగలు ముసుగులు ధరించి వచ్చారని బాధితులు తెలిపారు. వారు బాధితుల మెడలోని బంగారు గొలుసులను లాక్కోవడంతో పాటు, వేళ్లకున్న ఉంగరాలను తీసివేశారని, అంతేకాకుండా చెవిపోగులను కూడా కత్తిరించి ఆభరణాలను అపహరించారని సమాచారం. 
 
ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో ఇంట్లో కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు వ్యక్తులు ఉన్నారు. దోపిడీ గురించి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నిందితులను గుర్తించడానికి, ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలిస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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