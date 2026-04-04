ఆడపిల్లలు పుట్టారని అసంతృప్తి.. కవల కుమార్తెలను కన్నతండ్రే కడతేర్చాడు..
ఐదేళ్ల కవల కుమార్తెలను కన్నతండ్రే కడతేర్చాడు. ఒక తండ్రి తన ఐదేళ్ల కవల కుమార్తెలు గీతాంశి, గీతా నవికలను శుక్రవారం నాడు హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ ఘటన తెలంగాణలోని కరీంనగర్ గ్రామీణ మండల పరిధిలో ఉన్న జూబ్లీ నగర్ గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది.
ప్రాథమిక దర్యాప్తు వివరాల ప్రకారం, ఆడపిల్లలు పుట్టారనే విషయంపై ఉన్న తీవ్రమైన అసంతృప్తి కారణంగానే ఈ హత్యలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. కచ్చు శ్రీశైలం అనే వ్యక్తిగా గుర్తించబడిన నిందితుడు, తన భార్య బయటకు వెళ్లిన సమయంలో కుమార్తెలను బైక్పై ఎక్కించుకుని వెళ్లి, బలవంతంగా వారికి పురుగుమందు తాగించి, ఆపై వారి మృతదేహాలను ఒక వ్యవసాయ బావిలో పడేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అతని భార్య మౌనిక తిరిగి వచ్చి, పిల్లలు కనిపించకపోవడంతో వారి కోసం వెతకడం ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత ఆ పిల్లలు బావిలో లభించారు.
స్థానికులు, మౌనికతో కలిసి శ్రీశైలాన్ని నిలదీయగా, అతను తన నేరాన్ని అంగీకరించాడు. ఆగ్రహించిన స్థానికులు శ్రీశైలాన్ని చితకబాది, అనంతరం కరీంనగర్ గ్రామీణ పోలీసులకు అప్పగించారు. శుక్రవారం సాయంత్రం బావి నుండి ఒక చిన్నారి మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు, మరో చిన్నారి కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగాయి.
ఆ తర్వాత రెండవ చిన్నారి మృతదేహాన్ని కూడా వెలికితీశారు. ఆడపిల్లలు పుట్టారన్న విషయమై శ్రీశైలం తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉండేవాడని, పెద్దలు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, ఇదే విషయంపై అతను తన భార్యతో తరచుగా గొడవపడేవాడని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.