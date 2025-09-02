Kavitha: బీఆర్ఎస్ నుంచి కవిత సస్పెండ్.. పండగ చేసుకుంటోన్న పవన్ ఫ్యాన్స్
తెలంగాణ మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కుమార్తె, ఎమ్మెల్సీ కవితను భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసింది. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాంలో అరెస్టు అయినప్పటి నుండి ఆమె పార్టీ స్థానం బలహీనపడింది. కేసీఆర్ ఈ నిర్ణయాన్ని చాలా కాలం పాటు ఆలస్యం చేశారని చెబుతున్నారు. కానీ హరీష్ రావు, సంతోష్ కుమార్పై కవిత ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆమె సస్పెన్షన్కు కారణమయ్యాయి. చాలామంది బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారులు ఆమె సస్పెన్షన్ను స్వాగతిస్తున్నారు. ఇది పార్టీ ఇమేజ్కు అవసరమైన చర్య అని అంటున్నారు.
మరోవైపు, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు కవిత పతనాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. ఈ నెలల క్రితం, ఆమె ఒక పాడ్కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో పవన్ కళ్యాణ్ను తీవ్రమైన రాజకీయ నాయకుడిగా తాను పరిగణించడం లేదని విమర్శించారు. ఇప్పుడు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటున్న ఆయన మద్దతుదారులను బాధించాయి. వారు పాత వీడియోను విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.
కవిత సస్పెన్షన్ పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజున జరిగిందని ఎత్తి చూపుతున్నారు. 2024లో ఆయన పార్టీని క్లీన్ స్వీప్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆమె ఆయనను తొలగించినందున, వారికి ఇది కవితా న్యాయంలా అనిపిస్తుంది. ఇంతలో, కవిత తన సొంత రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించవచ్చని పుకార్లు సూచిస్తున్నాయి.
తెలంగాణ అంతటా, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు పార్టీ కార్యాలయాల నుండి ఆమె బ్యానర్లను తొలగిస్తున్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో బీఆర్ఎస్ అవినీతికి పాల్పడిందని కవిత విధేయులు ఆరోపిస్తుండటంతో కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు ఈ చీలికను ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఈ సస్పెన్షన్ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో గందరగోళానికి దారితీసింది.
బీఆర్ఎస్ ఆమెను మద్యం కుంభకోణంలో దోషిగా పిలుస్తుండగా, కవిత అనుచరులు ఆమెను సమర్థిస్తూనే ఉన్నారు. ఇరువర్గాలు ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకోవడం కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులను మరింతగా పెంచింది. వారు అంతర్గత పోరును ఒక ప్రయోజనంగా చూస్తారు.