Kavitha: నిర్వాసితులైన కుటుంబాల కోసం నిరవధిక నిరాహార దీక్ష.. కవితమ్మ అరెస్ట్
తెలంగాణలోని ఖమ్మం పట్టణంలోని నిర్వాసితులైన కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సోమవారం రాత్రి నుండి నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవితను మంగళవారం పట్టణంలో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులు ఆమెను బలవంతంగా హైదరాబాద్కు తరలించారు. కానీ ఆమె తెలంగాణ జాగృతి కార్యాలయం వద్ద నిరాహార దీక్ష కొనసాగించింది.
బాధిత కుటుంబాలకు న్యాయం జరిగే వరకు తాను నిరాహార దీక్ష కొనసాగిస్తానని ఆమె ప్రకటించారు. ఖమ్మంలోని వెలుగుమట్ల ప్రాంతంలో అధికారులు ఎటువంటి నోటీసు జారీ చేయకుండానే అనేక పేద కుటుంబాలను బలవంతంగా ఖాళీ చేయించారని కవిత ఆరోపించారు. భూదాన భూమి నుండి బయటివారిని తొలగించారని ఆమె చెప్పారు.
ఇది ప్రభుత్వ భూమి కాదని పేర్కొంటూ, స్థానిక అధికారుల చర్యను ఆమె ప్రశ్నించారు. ఈ విషయాన్ని కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ దృష్టికి తీసుకురావడానికి తాను లేఖ రాస్తానని మాజీ ఎంపీ మీడియా ప్రతినిధులతో అన్నారు. అవసరమైతే, వారు హైకోర్టును ఆశ్రయిస్తారని ఆమె చెప్పారు. నిర్వాసితులకు అదే భూమిలో పట్టాలు ఇస్తామని జిల్లా కలెక్టర్ హామీ ఇవ్వాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు.
కవిత సోమవారం ఖమ్మం చేరుకుని, స్థానిక నాయకులతో కలిసి జెడ్పి సెంటర్లో ధర్నా చేశారు. వెలుగుమట్లలోని బాధిత కుటుంబాలను కూడా ఆమె పరామర్శించారు. బాధితుల ఇళ్లను కూల్చివేసిన స్థలంలోనే ప్రభుత్వం వారికి కొత్త ఇళ్లు నిర్మించాలని కవిత డిమాండ్ చేశారు.
ఇంటర్మీడియట్, 10వ తరగతి పరీక్షలకు పిల్లలు సిద్ధమవుతున్న సున్నితమైన సమయంలో కూల్చివేతలు జరిగాయని ఆమె చెప్పారు. పోలీసులు కవిత, బిసి ఎస్సీ ఎస్టీ జెఎసి చైర్మన్ విశారధన్ మహారాజ్, అనేక మంది జాగృతి కార్యకర్తలను అదుపులోకి తీసుకుని ఖమ్మం త్రీ టౌన్ పోలీసులకు తరలించారు.