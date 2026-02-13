శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026 (14:57 IST)

తెలంగాణ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో కవిత పార్టీకి ఒక స్థానం

Kalvakuntla Kavita
తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత, ఆమె పోటీదారులు వడ్డేపల్లిలో ఒక మున్సిపాలిటీ స్థానాన్ని  గెలుచుకోగలిగారు. కవిత పార్టీని ప్రారంభించినట్లు చెప్పినప్పటికీ, ఆమె ఇంకా ఆ విషయంపై అస్పష్టంగానే ఉంది. తాను నిర్ణయం తీసుకునే ముందు మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరిగినందున, కవిత ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ మద్దతు తీసుకొని వారి గుర్తుపై పోటీ చేశారు. ఇప్పుడు, ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ గద్వాల్ జోగులాంబ జిల్లాలో ఒక మున్సిపాలిటీని గెలుచుకుంది. 
 
మున్సిపాలిటీలోని 10 వార్డులలో, ఏఐఎఫ్‌బీ 8 వార్డులలో గెలిచింది. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ఒక్కొక్క వార్డును మాత్రమే గెలుచుకున్నాయి. జాగృతి సభ్యులు ఫార్వర్డ్ బ్లాక్‌తో పొత్తు పెట్టుకుని మున్సిపాలిటీని గెలుచుకున్నారు. జనం బాట పేరుతో కవిత జిల్లా పర్యటన ప్రభావం చూపలేదని మున్సిపల్ ఎన్నికలు స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో షర్మిల మాదిరిగానే, కుటుంబంలో అంతర్గత పోరు కవిత, కేటీఆర్ ఇద్దరినీ ప్రభావితం చేస్తోందని వారు అంటున్నారు. కాంగ్రెస్ ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా మున్సిపల్ ఎన్నికలను సజావుగా గెలుచుకుంది. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత మున్సిపల్ ఎన్నికలు వారి పార్టీ గుర్తుపై జరిగిన మొదటి ఎన్నికలు కాబట్టి ఇది పార్టీకి ముఖ్యమైనది. ఇంతలో, అధికార పార్టీ క్లీన్ స్వీప్ చేయడం ద్వారా బీఆర్ఎస్‌కు బలమైన నాయకత్వం లేదని ఓటర్లు గమనిస్తున్నారని స్పష్టంగా తేలింది. 
 
తెలంగాణ రాజకీయాలు ఎల్లప్పుడూ సమస్యల గురించే కాకుండా మత, కుల భావాల గురించి కాదు కాబట్టి, ప్రజలు ప్రత్యామ్నాయ పార్టీ కోసం చూస్తున్నారని దాని నాయకులు చెప్పినప్పటికీ బీజేపీ తన ముద్ర వేయలేకపోయింది. ఒక మున్సిపాలిటీని గెలుచుకోవడం వల్ల తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఒక మార్పు తీసుకురావచ్చనే కవిత విశ్వాసం కనీసం ప్రస్తుతానికి సుదూర కలగానే మిగిలిపోయింది.

Chiranjeevi: ఓటీటీలో రికార్డు సృష్టించిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు

Chiranjeevi: ఓటీటీలో రికార్డు సృష్టించిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారుమెగాస్టార్ చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి కలిసి మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమా సూపర్ రికార్డును సొంతం చేసుకుంది. బాక్సాఫీస్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.350 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి చిరంజీవి కెరీర్‌లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా అవతరించింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా డిజిటల్ రంగంలోనూ బాక్సాఫీసును షేక్ చేసింది. జీ5 ద్వారా ఓటీటీకి వచ్చిన ఈ సినిమా మొదటి 24 గంటల్లోనే 200 మిలియన్లకు పైగా స్ట్రీమింగ్ నిమిషాలను సాధించింది. ఈ ఫీట్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై ఏ చిత్రానికి అయినా అతిపెద్ద ఓపెనింగ్‌గా నిలిచింది.

నడిరోడ్డు మీద నటులు విజయ్, అజిత్ ఫైటింగ్, వీడియో వైరల్

నడిరోడ్డు మీద నటులు విజయ్, అజిత్ ఫైటింగ్, వీడియో వైరల్నడిరోడ్డు మీద అంతా చూస్తుండగానే హీరోలు విజయ్, అజిత్ ఫైటింగ్ చేసుకుంటున్నారు. ఒకరికొకరు ముష్టిఘాతాలు ఇచ్చుకుంటున్నారు. విజయ్ కాళ్లతో అజిత్ ను తంతున్నాడు. ఓ గట్టి షాట్ దెబ్బకి అజిత్ పల్టీలు కొడుతూ రోడ్డు పైన తూలుతూ పడిపోయాడు. ఈ వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అసలు విషయం ఏంటంటే... ఈ వీడియో నిజమైనది కాదు. ఏఐ జనరేటెడ్. హీరోలిద్దరూ ఫైటింగ్ చేసుకుంటే ఎలా వుంటుందో చూపించేందుకు ఇలా చేసాడట ఓ క్రియేటర్. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తూ, ఇప్పుడు మన ఉద్యోగాలు ఊడుతున్నట్లే భవిష్యత్తులో హీరోలతే పనే లేకుండా సినిమాలు కూడా వచ్చేస్తాయి.

అవి గాసిప్స్ మాత్రమే.. వాలెంటైన్స్ డే ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డేగా మారుతుంది.. మృణాల్

అవి గాసిప్స్ మాత్రమే.. వాలెంటైన్స్ డే ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డేగా మారుతుంది.. మృణాల్సినీ స్టార్స్ మృణాల్ ఠాకూర్, ధనుష్ డేటింగ్ ప్రేమలో వున్నారని, ఫిబ్రవరి 14, 2026న వివాహం చేసుకోవాలని యోచిస్తున్నారని పుకార్లు వచ్చాయి. ఈ వార్తలపై మృణాల్ స్పందించింది. "ఈ పుకార్లు ఎక్కడి నుండి వ్యాపించాయో నాకు తెలియదు. అవి పూర్తిగా నిరాధారమైనవి" అని చెప్పింది. ఇతరుల వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి గాసిప్‌లను నమ్మి వ్యాప్తి చేసే వారికి వాలెంటైన్స్ డే ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డేగా మారుతుందని ఆమె కౌంటరిచ్చారు. ధనుష్‌తో వివాహం జరుగుతుందనే వార్తల్లో నిజం లేదని ఆమె గట్టిగా స్పష్టం చేసింది.

Naresh: చీరలు కట్టుకొచ్చారు, ఇంకేం హగ్ చేసుకునేది: సీనియర్ నరేష్

Naresh: చీరలు కట్టుకొచ్చారు, ఇంకేం హగ్ చేసుకునేది: సీనియర్ నరేష్ఈరోజు ఓ ఆసక్తికర సంఘటన హే భగవాస్ సినిమా వేడుకలో జరిగింది. స్టేజీపైన యాంకర్, నటి కూడా పాల్గొన్నారు. సుహాస్, శివానీ నగరం, సీనియర్ నటుడు నరేష్, యాంకర్ స్రవంతి ప్రముఖ పాత్రల్ని పోషించారు. స్టేజీపైన నరేశ్ మాట్లాడుతూ, అమ్మా మీ ఇద్దరిని హగ్ చేసుకోవాలనుంది. కానీ మీరు చీరలో వున్నారు. ఇటీవలే ఒక సంఘటన (శివాజీ హీరోయిన్ల డ్రెస్) తర్వాత చాలా మంది స్టేజ్ మీద చీరలే కట్టుకుంటున్నారు, అది మన భారతీయ సంస్కృతి.

కొన్ని పరిణామాల వల్ల మహిళలు చీరలు ధరిస్తున్నారు : సీనియర్ నటుడు నరేశ్

కొన్ని పరిణామాల వల్ల మహిళలు చీరలు ధరిస్తున్నారు : సీనియర్ నటుడు నరేశ్ఇటీవల చోటుచేసుకున్న కొన్ని పరిణామాల వల్ల సినిమా వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు వచ్చే మహిళలు చీరకట్టులో వస్తున్నారంటూ సీనియర్ నటుడు నరేశ్ అన్నారు. కొన్ని నెలల క్రితం నటుడు శివాజీ ఓ సినిమా కార్యక్రమంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉద్దేశించి నరేశ్ పై విధంగా కామెంట్స్ చేశారు.

Watch More Videos

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుంది

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుందిఅల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. అందుకే వంటకాల్లో కాస్తంత అల్లం ముక్కను తురిమి వేస్తుంటారు. ఈ అల్లం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఒకటి. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. అల్లం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మీ రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్ తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది.

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలు

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలువేసవి తాపం తగ్గించుకోవడానికి, వేసవిలో శరీరం కోల్పోయే నీటిని తిరిగి అందించడంలో కర్బూజపండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పండు ముఖ్యంగా శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది. అధిక రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది. మరి ఈ పండులో ఉన్న పోషక విలువలేంటో తెలుసుకుందాం. కర్బూజ పండులో ఎక్కువ శాతం బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ సి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడి క్యాన్సర్ బారిన పడిన కణాలను తగ్గించి ప్రీ-రాడికల్స్‌ని తొలగిస్తుంది. దీనిలో ఉన్న విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మరియు శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలను వృద్ది చెందేలా చేసి రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది.

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణ

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణసందీప్ ఖన్నా, మనీష్ సభర్వాల్ రాసిన మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మూడు అద్భుతమైన ప్రయాణాలను మనకు సూచిస్తుంది. అందులో ఒకటి భారతదేశ ఫార్మా పరిశ్రమ పెరుగుదల, లుపిన్ ఆవిర్భావం మరియు పరిణామం, అలాగే లుపిన్ వ్యవస్థాపకుడు దేశ్ బంధు గుప్తా గారి యొక్క అసాధారణ జీవితం. ఈ మూడు ప్రయాణాలను మనం ఒక్కసారి కలిపి చూస్తే... ఒకప్పుడు ఔషధాలను దిగుమతి చేసుకోవడంపైనే ఆధారపడిన దేశం, ఇప్పుడు ప్రపంచ ఫార్మసీగా కేంద్రస్థానంగా ఎలా మారిందో మనకు చాటిచెప్తుంది.

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఓట్స్‌లో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా అధిక బరువు తగ్గవచ్చు. ఇంకా వీటి ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఓట్స్ పోషకాలతో నిండి వుంటాయి, శక్తివంతమైన ఫైబర్ బీటా-గ్లూకాన్‌తో సహా పిండి పదార్థాలు, ఫైబర్‌లు వుంటాయి. యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి కనుక ఓట్స్ తింటుండాలి. ఓట్స్‌లో బీటా-గ్లూకాన్ అనే శక్తివంతమైన కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఓట్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించగలవు, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. ఓట్స్ రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణను మెరుగుపరుస్తుంది.

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?దానిమ్మ ఆకులు, పూలు, పండ్లు, గింజలు, బెరడు అన్నీ ఔషధంగా ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా దానిమ్మ పూలు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. దానిమ్మ పువ్వును చూర్ణం చేసి అర ఔన్సు తేనెలో కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తింటే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు దరిచేరవు. దానిమ్మ పువ్వును నీడలో ఆరబెట్టి అందులో తేనె కలుపుకుని తింటే శరీరం దృఢంగా తయారవుతుంది. దానిమ్మ పువ్వు కషాయం తీసుకుంటే మహిళల్లో పలు రుగ్మతలను నిరోధించవచ్చు. దానిమ్మ పువ్వులో తాటిబెల్లం కలిపి కషాయం చేసి తాగితే గ్యాస్ సమస్య తగ్గి ఆకలి కలుగుతుంది. రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలను కంట్రోల్ చేసే శక్తి దానిమ్మ పూలకు వుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com