తెలంగాణ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో కవిత పార్టీకి ఒక స్థానం
తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత, ఆమె పోటీదారులు వడ్డేపల్లిలో ఒక మున్సిపాలిటీ స్థానాన్ని గెలుచుకోగలిగారు. కవిత పార్టీని ప్రారంభించినట్లు చెప్పినప్పటికీ, ఆమె ఇంకా ఆ విషయంపై అస్పష్టంగానే ఉంది. తాను నిర్ణయం తీసుకునే ముందు మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరిగినందున, కవిత ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ మద్దతు తీసుకొని వారి గుర్తుపై పోటీ చేశారు. ఇప్పుడు, ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ గద్వాల్ జోగులాంబ జిల్లాలో ఒక మున్సిపాలిటీని గెలుచుకుంది.
మున్సిపాలిటీలోని 10 వార్డులలో, ఏఐఎఫ్బీ 8 వార్డులలో గెలిచింది. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ఒక్కొక్క వార్డును మాత్రమే గెలుచుకున్నాయి. జాగృతి సభ్యులు ఫార్వర్డ్ బ్లాక్తో పొత్తు పెట్టుకుని మున్సిపాలిటీని గెలుచుకున్నారు. జనం బాట పేరుతో కవిత జిల్లా పర్యటన ప్రభావం చూపలేదని మున్సిపల్ ఎన్నికలు స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో షర్మిల మాదిరిగానే, కుటుంబంలో అంతర్గత పోరు కవిత, కేటీఆర్ ఇద్దరినీ ప్రభావితం చేస్తోందని వారు అంటున్నారు. కాంగ్రెస్ ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా మున్సిపల్ ఎన్నికలను సజావుగా గెలుచుకుంది. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత మున్సిపల్ ఎన్నికలు వారి పార్టీ గుర్తుపై జరిగిన మొదటి ఎన్నికలు కాబట్టి ఇది పార్టీకి ముఖ్యమైనది. ఇంతలో, అధికార పార్టీ క్లీన్ స్వీప్ చేయడం ద్వారా బీఆర్ఎస్కు బలమైన నాయకత్వం లేదని ఓటర్లు గమనిస్తున్నారని స్పష్టంగా తేలింది.
తెలంగాణ రాజకీయాలు ఎల్లప్పుడూ సమస్యల గురించే కాకుండా మత, కుల భావాల గురించి కాదు కాబట్టి, ప్రజలు ప్రత్యామ్నాయ పార్టీ కోసం చూస్తున్నారని దాని నాయకులు చెప్పినప్పటికీ బీజేపీ తన ముద్ర వేయలేకపోయింది. ఒక మున్సిపాలిటీని గెలుచుకోవడం వల్ల తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఒక మార్పు తీసుకురావచ్చనే కవిత విశ్వాసం కనీసం ప్రస్తుతానికి సుదూర కలగానే మిగిలిపోయింది.