పూసుకన్నోళ్లకు పూసుకున్నంత... బర్నాల్ ఫోటోలను షేర్ చేసిన తెరాస
మాజీ ఎంపీ, మాజీ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ప్రారంభించిన కొత్త రాజకీయ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (తెరాస)పై తెలంగాణాలోని భారత రాష్ట్ర సమితి, భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలు వ్యంగ్యంగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. వీరందరికీ తెరాస ఒకే ఒక్క ఫోటోతో ఘాటైన సమాధానం ఇచ్చింది. 'పూసుకున్నోళ్లకు పూసుకున్నంత' అంటూ భారీ ట్రక్కులలో బర్నాల్ ఉన్నట్టుగా ఉన్న ఫోటోలను సామాజిక మాద్యమం వేదికగా పంచుకుంది. తమ పార్టీని, పార్టీ పేరును చూసి రగిలిపోయేవారికి బర్నాల్ అన్నట్టుగా ఈ ఫోటోను షేర్ చేసింది.
అంతకుముందు భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) తన అధికార ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ద్వారా అసక్తికర ట్వీట్ చేసింది. 'ఒరిజినల్ ఎప్పటికీ ఒరిజినలే' అంటూ అసలైన కోల్గేట్ పేస్టులు, డూప్లికేట్ పేస్టును (కూల్గేట్ పేస్టు), అలాగే, ఒరిజినల్ బిస్లరీ వాటర్ బాటిల్, డూప్లికేట్ వాటర్ బాటిల్ (బ్రిస్లీ వాటర్ బాటిల్)ను బీఆర్ఎస్ పోస్టు చేసింది. ఈ ట్వీట్కు ధీటుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి సరైన కౌంటర్ ఇచ్చింది.
కాగా, కల్వకుంట్ల కవిత మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా మునీరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో 'తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన' పార్టీని ప్రకటించారు. పాతికేళ్ల క్రితం కేసీఆర్ స్థాపించిన టీఆర్ఎస్ పేరు వచ్చేలా కవిత తన పార్టీ పేరును ప్రకటించిన నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ ఒరిజినల్ ఒరిజినలే అని చేసిన ట్వీట్ చర్చకు దారితీసింది. ఇపుడు కవిత తెరాస పార్టీ బర్నాల్ ఫోటోను ట్వీట్ చేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది.