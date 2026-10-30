మియాపూర్లోని 550 ఎకరాల విలువైన భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంటాం.. రేవంతన్న
సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తమకు అనుకూలంగా రావడంతో, మియాపూర్లోని 550 ఎకరాల విలువైన భూమిని వెంటనే స్వాధీనం చేసుకుని, దానికి సరైన కంచె ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శుక్రవారం అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ తీర్పును చారిత్రాత్మకమని పేర్కొన్న ఆయన, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర రావు (కెసిఆర్) బంధువు దామోదర్ రావు, గోల్డ్స్టోన్ ప్రసాద్ అనే వ్యాపారవేత్తతో కలిసి 50 వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా విలువైన ఈ మియాపూర్ భూమిని ఆక్రమించేందుకు ప్రయత్నించారని ఆరోపించారు.
మియాపూర్ భూమిని ఎలా ఉపయోగించాలనే దానిపై క్యాబినెట్ ఉప-సంఘం ఇచ్చే నివేదిక ఆధారంగా అనుకూలమైన నిర్ణయం తీసుకుంటామని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. అవసరమైతే, ఈ భూమి విక్రయం ద్వారా వచ్చే మొత్తాన్ని విద్యార్థుల ప్రయోజనం కోసం విద్యా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి ఉపయోగిస్తామని తెలిపారు.
గత మూడేళ్లలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రూ. 1.50 లక్షల కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూములను కాపాడగలిగిందని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఎమ్మెల్యే టి. హరీష్ రావుతో సహా పలువురు బిఆర్ఎస్ నాయకులు చేసిన భూ ఆక్రమణలపై ఇప్పటికే విచారణ ప్రారంభమైందని ఆయన చెప్పారు.