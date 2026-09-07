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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (13:09 IST)

KCR: త్వరలో కేసీఆర్ పాదయాత్ర చేపట్టే అవకాశం వుందా?

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Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (13:09 IST)
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తెలంగాణలోకి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై తన రాజకీయ పోరాటాన్ని తిరిగి క్షేత్రస్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ సిద్ధమైనట్లు కనిపిస్తోంది. ఎర్రవల్లిలో జరిగిన బీఆర్ఎస్ శాసనసభాపక్ష సమావేశంలో, కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు. త్వరలో పాదయాత్ర చేపట్టే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. 
 
అలాగే, అసెంబ్లీలో ప్రజా సమస్యలను బలంగా లేవనెత్తాలని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు సూచించారు. పాదయాత్ర చేయడం ద్వారా తన చుట్టూ ఉన్న ప్రస్తుత రాజకీయ వాతావరణాన్ని మార్చుకోవడంలో కేసీఆర్‌కు సహాయపడవచ్చు. అసెంబ్లీకి, ప్రజా కార్యక్రమాలకు కేసీఆర్ దూరంగా ఉండటంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నిస్తూ వస్తోంది. 
 
ఒకవేళ ఆయన తిరిగి క్షేత్రస్థాయి పోరాటంలోకి వస్తే, కేసీఆర్ తిరిగి రంగంలోకి దిగారని బలమైన సందేశాన్ని బీఆర్ఎస్ ప్రజలకు పంపవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో కేటీఆర్ చేసిన తాజా ప్రకటన పరిస్థితిని మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చింది. సెప్టెంబర్ 14 నాటికి నాగార్జున సాగర్ ఎడమ కాలువకు నీటి విడుదలకు సంబంధించి స్పష్టమైన షెడ్యూల్‌ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించకపోతే, వేలాది మంది రైతులతో కలిసి కోదాడ నుండి హాలియా వరకు పాదయాత్ర చేస్తానని సెప్టెంబర్ 3న కేటీఆర్ ప్రకటించారు.
 
ఆ కాలువపై ఆధారపడిన రైతుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం 2003లో కేసీఆర్ చేపట్టిన కోదాడ-హాలియా పాదయాత్రను కూడా కేటీఆర్ ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు. దీని వెనుక ఉన్న సమయపాలన చాలా కీలకం. తన తండ్రి గతంలో నడిచిన మార్గంలోనే కేటీఆర్ వెళ్తుండగా, కేసీఆర్ కూడా క్షేత్రస్థాయి పోరాటాలకు సిద్ధమవుతున్నారు.
 
రైతులు, సాగునీరు, నీటి సమస్యలను తమ రాజకీయ ప్రచారంలో ప్రధానాంశాలుగా బీఆర్ఎస్ మలుచుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తోంది. అయితే, ఈ పాదయాత్రలు దీర్ఘకాలిక రాజకీయ ఊపును తీసుకురాగలవా అన్నదే అసలైన పరీక్ష. జనసందోహం వార్తల్లో నిలవడానికి కారణం కావచ్చు. కానీ బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రైతులు, పార్టీ శ్రేణులు, ఓటర్లతో మళ్లీ బలమైన సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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