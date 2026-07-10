తీసుకున్న అప్పును అలా తిరిగిచ్చాడు.. పాలక్కాడు నుంచి తెలంగాణకు జర్నీ
నిజాయితీ, స్నేహానికి సంబంధించిన ఘటన నెట్టింట ఆకట్టుకుంటోంది. కేరళలోని పాలక్కాడ్కు చెందిన ఒక వ్యక్తి 25 ఏళ్ల క్రితం తీసుకున్న అప్పును తిరిగి చెల్లించడానికి జగిత్యాల వరకు ప్రయాణించారు. ఆర్థికపరమైన వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకోవడంలో చాలామంది విఫలమవుతున్న ఈ కాలంలో, ఆయన ఒక ఆదర్శంగా నిలిచారు. స్థానిక సమాచారం ప్రకారం, కేరళలోని పాలక్కాడ్ వాసి అయిన మహమ్మద్ ఇస్మాయిల్, రెండు దశాబ్దాల క్రితం సౌదీ అరేబియాలో కలిసి పనిచేస్తున్న సమయంలో జగిత్యాల జిల్లాలోని ధర్మపురి పట్టణానికి చెందిన తన స్నేహితుడు ఎడ్ల లచ్చన్న వద్ద డబ్బు అప్పుగా తీసుకున్నారు. భారత్కు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆ డబ్బును తిరిగి ఇస్తానని ఇస్మాయిల్ మాట ఇచ్చినప్పటికీ, కొన్ని పరిస్థితుల కారణంగా ఆయన అలా చేయలేకపోయారు.
అయితే, ఆ అప్పు విషయం అతని మనసులో అలాగే ఉండిపోయింది. ఆ అప్పును తిరిగి చెల్లించాలనే దృఢ సంకల్పంతో, తన పాత స్నేహితుడిని సంప్రదించడానికి ఎటువంటి వివరాలు లేకపోయినప్పటికీ ఇస్మాయిల్ అతని కోసం వెతకడం ప్రారంభించాడు. లచ్చన్న జగిత్యాల జిల్లాలోని ధర్మపురికి చెందినవాడని మాత్రమే అతనికి గుర్తుంది. ఆన్లైన్ శోధనలు, స్థానికుల ద్వారా ఆరా తీయడం వంటి ప్రయత్నాల తర్వాత, అతను ఆ ఊరిని కనుగొని ప్రయాణం మొదలుపెట్టాడు. ధర్మపురి చేరుకున్నాక, స్థానికులను అడిగి తెలుసుకుంటూ చివరికి గురువారం మధ్యాహ్నం లచ్చన్న ఇంటిని కనుగొన్నాడు. దశాబ్దాల నాటి అప్పును తిరిగి చెల్లించడానికి అతను అక్కడికి రావడం చూసి ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఆశ్చర్యపోయారు.
ప్రస్తుతం గల్ఫ్ దేశంలో పనిచేస్తున్న లచ్చన్నను ఫోన్ ద్వారా సంప్రదించారు. తిరిగి చెల్లించాల్సిన డబ్బు వివరాలు లచ్చన్నకు గుర్తులేకపోయినప్పటికీ, తన పాత స్నేహితుడిని ఆయన వెంటనే గుర్తుపట్టారు. వారిద్దరూ తమ గతాన్ని నెమరువేసుకుంటూ భావోద్వేగంతో మాట్లాడుకున్నారు. ఆ తర్వాత, ఇస్మాయిల్ తాను అప్పుగా తీసుకున్న రూ. 25,000 మొత్తాన్ని లచ్చన్న కుటుంబ సభ్యులకు అందజేశారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఆ అప్పును తీర్చినందుకు ఎంతో ఉపశమనం కలిగిందని ఆయన భావోద్వేగంతో చెప్పారు. ఇస్మాయిల్ చూపిన ఈ అరుదైన నిజాయితీకి స్థానికుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తున్నాయి.
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శ్రీకాంత్, లయ, రాజేంద్ర ప్రసాద్ కాంబినేషన్ లో మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్
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