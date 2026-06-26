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  4. Khairatabad Ganesh to be 69-ft Panchamukha Form
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 26 June 2026 (11:35 IST)

69 అడుగుల ఎత్తులో ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్.. రూ.1 కోటికి పైగా ఖర్చు

Khairatabad Ganesh
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (11:32 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (11:35 IST)
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Khairatabad Ganesh
ఈ ఏడాది ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ విగ్రహం పంచముఖ సంకటహర మహా గణపతి రూపంలో ఉండనుందని గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ గురువారం ప్రకటించింది. 69 అడుగుల ఎత్తులో ఉండే ఈ విగ్రహ తయారీ పనులు వచ్చే వారం ప్రారంభమై, సుమారు 80 రోజుల పాటు కొనసాగుతాయని, ఇందుకోసం దాదాపు 150 మంది పని చేస్తారని అంచనా. ఈ విగ్రహ తయారీకి రూ.1 కోటికి పైగా ఖర్చవుతుందని కమిటీ భావిస్తోంది. 
 
ఈ విగ్రహానికి ఐదు ముఖాలు ఉంటాయి, ఒక్కో ముఖం పంచభూతాలలో (అగ్ని, వాయువు, పృథ్వి, జలం, ఆకాశం) ఒకదానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుందని కమిటీ కన్వీనర్ సందీప్ రాజ్ తెలిపారు. కమిటీ గురువారం నాడు కర్ర పూజ నిర్వహించి, పండాల్ వద్ద ఈ ఏడాది విగ్రహం ఇతివృత్తాన్ని (థీమ్) వెల్లడించింది. 
 
సెప్టెంబర్ 14న జరగనున్న గణేష్ చతుర్థికి ముందుగా, వారం రోజుల్లోనే విగ్రహ తయారీ పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ విగ్రహ తయారీలో సుమారు 150 మంది పాల్గొంటారు. చెన్నై, కోల్‌కతా నుండి కళాకారులు, కార్మికులు వస్తారు. 
 
80 రోజుల్లో పని పూర్తి చేసేందుకు ఈ బృందం పగలు, రాత్రి శ్రమిస్తుందని సందీప్ రాజ్ తెలిపారు. గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా ఖైరతాబాద్ విగ్రహ తయారీతో అనుబంధం ఉన్న శిల్పి చిన్నస్వామి రాజేంద్రన్ ఈ పనులను పర్యవేక్షిస్తారు. విగ్రహం లోపలి నిర్మాణానికి (స్కాఫోల్డింగ్) చెక్కతో పాటు, మట్టి, ఉక్కు, ఎండు గడ్డి, వరి పొట్టును ఈ బృందం ఉపయోగిస్తుంది. 
 
ఈ నిర్మాణ సామగ్రిని తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, గుజరాత్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల నుండి సేకరించారు. వినాయక విగ్రహానికి కుడివైపున 15 అడుగుల సోమనాథ జ్యోతిర్లింగం, మరోవైపు కాళికా మాత రూపం కొలువుదీరనున్నాయి. ఈ నిర్మాణానికి భతుకు ధిరేన్ యాదవ్ డిజైనర్‌గా, డి. నిఖిల్ కళాకారుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సాధారణ రోజుల్లో 50,000 నుండి 60,000 మంది భక్తులు, వారాంతాల్లో లక్షకు పైగా భక్తులు వస్తారని కమిటీ అంచనా వేస్తోంది.
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సెల్వి

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