సంబంధిత వార్తలు
- YS Jagan: ఖమ్మం రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ సభ.. జగన్, రేవంత్, భట్టి చిత్రాలతో బ్యానర్లు
- ఖమ్మం బైపాస్ రోడ్డుపై 113 కిలోల గంజాయి పట్టివేత.. విలువ రూ.56లక్షలు
- కన్నతండ్రే కాల యముడయ్యాడు.... కన్నకొడుకును కొట్టి చంపేసిన తండ్రి.. ఎక్కడ?
- సుందరం ఫైనాన్స్ ఖమ్మం బ్రాంచ్లో 25 ఏళ్ల సేవను జరుపుకుంది
- కుటుంబ కలహాలు.. బిస్కెట్లలో ఎలుకల మందు పెట్టి ఇద్దరు పిల్లల్ని చంపేసిన తల్లి
మెడ నొప్పికని ఆస్పత్రికి వెళితే మెడనే కొరికేశాడు...
కొందరు అర్హత లేని వైద్యులు ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు. అలా ప్రాణాపాయస్థితికి చేరిన ఓ గర్భిణిని భద్రాచలం వైద్యులు కాపాడారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఛత్తీస్గఢ్లోని సుక్మా జిల్లా కుంట మండలం మారాయిగూడేనికి చెందిన గిరిజన మహిళ కురసం హెన్కి ఆరు నెలల గర్భవతి.
మంగళవారం స్వల్ప అస్వస్థతతో ఈమె మెడపై, ముఖంపై వాపు వచ్చింది. కుటుంబ సభ్యులు గ్రామ సమీపంలోని అర్హత లేని ఓ వైద్యుడికి చూపించారు. ఆయన వాపు ఉన్న మెడను పరీక్షించి బలాన్నంతా ఉపయోగించి పళ్లతో కొరకడంతో గర్భిణి బాధతో విలవిల్లాడిపోయింది. అసలు బాధ కన్నా పంటి గాటు వల్ల కలిగిన గాయం నొప్పి ఎక్కువైంది.
ఆయన ఎవరన్నది బాధితులు ఖచ్చితంగా చెప్పనప్పటికీ ఈ వైద్యం తీరును బట్టి వెజ్జు(భూత వైద్యుడు) అయి ఉంటాడని భావిస్తున్నారు. అసలే వాపుతో పాటు పంటి గాటు వల్ల ఆరోగ్యం బాగా క్షీణించింది. ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా మారడంతో కుటుంబ సభ్యులు అదేరోజు భద్రాచలం ప్రభుత్వ ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు.
హెన్కి పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉండడంతో వైద్యులు ఇన్ట్యూబేషన్ పద్ధతిలో కృత్రిమ శ్వాస అందించారు. వెంటిలేటర్పై ఉంచి ఐసీయూలో చికిత్స అందించడంతో బుధవారం ఈమె కోలుకుంది. ఈ కేసును సవాలుగా తీసుకుని సేవలు అందించిన వైద్యులు డా.మల్లేశ్, డా.జగదీశ్, డా.పూజ, డా.తేజశ్విని, వైద్య సిబ్బందిని సూపరింటెండెంట్ డా.రాజశేఖర్రెడ్డి అభినందించారు.
Akhil :అయ్యగారే నం.1 అన్న ఫ్యాన్ వల్లే పేరొచ్చింది - లెనిన్ ఐదు రోజుల కలెక్షన్స్
‘అయ్యగారే నం.1’ డైలాగ్తో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన నాగరాజు.. గుంటూరులో జరిగిన ‘లెనిన్’ ఈవెంట్లో తన అభిమాన నటుడు అఖిల్ను కలుసుకున్నారు. అఖిల్ కాళ్లపై పడి నాగరాజు భావోద్వేగానికి గురికాగా..అఖిల్ అతడిని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. "నీ వల్లే నాకు ఆ పేరొచ్చింది.. ఇంకో హిట్ కొడదాం" అంటూ అఖిల్ తన అభిమానిలో ఉత్సాహం నింపారు.
Ruthvik: అబ్బాయిగా, అమ్మాయిగానూ నటించా, ఆ సినిమా చూసి నాట్యం నేర్చుకున్నా : రుత్విక్
రుత్విక్, విశాఖ ధిమాన్ జంటగా నటించిన 'రాజా ది రాజా' చిత్రం థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అనిల్ బోయిడపు దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ పీరియాడిక్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్, ప్రేమ, వినోదం, యూత్ కు సంబంధించిన భావోద్వేగాల కలయికతో ఆకట్టుకోనుంది. బృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కె. నిహారిక దాసరి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని కె. శ్రీలత రెడ్డి సమర్పిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా సినిమా భారీ స్థాయిలో జూలై 17న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో రుత్విక్ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
Kiran Abbavaram: ఒడిదొడుకులు చూశా. ఇలాంటి మంచి సినిమాల కోసమే నిత్యం ప్రయత్నిస్తున్నా: కిరణ్ అబ్బవరం
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా నటించిన చెన్నై లవ్ స్టోరీ జులై 24న విడుదలకాబోతోంది. ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందింది. సాయి రాజేశ్ కథను అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహించారు. మెలొడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ మ్యూజిక్ అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో కిరణ్ అబ్బవరం పుట్టినరోజు వేడుకలు సందడిగా జరిపారు.
Thalapathy: ముగిసిన దళపతి విజయ్ జన నాయగన్ నిరీక్షణ.. జూలై 23న గ్రాండ్ రిలీజ్
దళపతి విజయ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘జన నాయగన్’. ఇది ఆయన చివరి చిత్రం. ఈ సినిమాను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జూలై 23, 2026న గ్రాండ్ రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. దళపతి విజయ్ అద్బుతమైన సినీ ప్రయాణంలో ఇదొక కీలకమైన మైలు రాయిగా నిలవనుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఆయన చివరి సినిమాను ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుండగా, భారతీయ సినీ పరిశ్రమపై చెరగని ముద్ర వేసిన ఆయన కెరీర్కు ఈ చిత్రం సరైన నివాళిగా నిలుస్తుందని అందరూ భావిస్తున్నారు.
నాగవంశీ ఆవిష్కరించిన అనకాపల్లి’ నుంచి ‘ఎలగే పిల్ల’ రొమాంటిక్ సాంగ్
విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్య వశిష్ట జంటగా నటించిన సినిమా అనకాపల్లి’ నుంచి ‘ఎలగే పిల్ల’ రొమాంటిక్ లవ్ సాంగ్ రిలీజ్ అయింది. ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కాండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన నిర్మిస్తున్న రా అండ్ రస్టిక్ చిత్రం. ఈ సినిమాకి కాండ్రేగుల కుమార్ రాజా కో ప్రొడ్యూసర్. ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ ప్లేని అందించడమే కాకుండా త్రినాథరావు నక్కి ఓ ముఖ్య పాత్రను కూడా పోషించారు.