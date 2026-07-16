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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 16 July 2026 (11:22 IST)

మెడ నొప్పికని ఆస్పత్రికి వెళితే మెడనే కొరికేశాడు...

Doctors
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (11:22 IST)
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కొందరు అర్హత లేని వైద్యులు ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు. అలా ప్రాణాపాయస్థితికి చేరిన ఓ గర్భిణిని భద్రాచలం వైద్యులు కాపాడారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ  వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని సుక్మా జిల్లా కుంట మండలం మారాయిగూడేనికి చెందిన గిరిజన మహిళ కురసం హెన్కి ఆరు నెలల గర్భవతి. 
 
మంగళవారం స్వల్ప అస్వస్థతతో ఈమె మెడపై, ముఖంపై వాపు వచ్చింది. కుటుంబ సభ్యులు గ్రామ సమీపంలోని అర్హత లేని ఓ వైద్యుడికి చూపించారు. ఆయన వాపు ఉన్న మెడను పరీక్షించి బలాన్నంతా ఉపయోగించి పళ్లతో కొరకడంతో గర్భిణి బాధతో విలవిల్లాడిపోయింది. అసలు బాధ కన్నా పంటి గాటు వల్ల కలిగిన గాయం నొప్పి ఎక్కువైంది.
 
ఆయన ఎవరన్నది బాధితులు ఖచ్చితంగా చెప్పనప్పటికీ ఈ వైద్యం తీరును బట్టి వెజ్జు(భూత వైద్యుడు) అయి ఉంటాడని భావిస్తున్నారు. అసలే వాపుతో పాటు పంటి గాటు వల్ల ఆరోగ్యం బాగా క్షీణించింది. ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా మారడంతో కుటుంబ సభ్యులు అదేరోజు భద్రాచలం ప్రభుత్వ ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు. 
 
హెన్కి పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉండడంతో వైద్యులు ఇన్‌ట్యూబేషన్‌ పద్ధతిలో కృత్రిమ శ్వాస అందించారు. వెంటిలేటర్‌పై ఉంచి ఐసీయూలో చికిత్స అందించడంతో బుధవారం ఈమె కోలుకుంది. ఈ కేసును సవాలుగా తీసుకుని సేవలు అందించిన వైద్యులు డా.మల్లేశ్, డా.జగదీశ్, డా.పూజ, డా.తేజశ్విని, వైద్య సిబ్బందిని సూపరింటెండెంట్‌ డా.రాజశేఖర్‌రెడ్డి అభినందించారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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