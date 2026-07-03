  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Kidnapped Boy Rescued After 12 Days by GRP, RPF in Hyderabad
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 3 July 2026 (13:52 IST)

12 రోజుల క్రితం అపహరణకు గురైన మూడేళ్ల బాలుడి గుర్తింపు

Boy
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (13:45 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (13:52 IST)
google-news
Boy
తెలంగాణలో 12 రోజుల క్రితం అపహరణకు గురైన మూడేళ్ల బాలుడిని ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీసులు (జీఆర్పీ), రైల్వే రక్షణ దళం (ఆర్పీఎఫ్) రక్షించి, గురువారం అతని కుటుంబానికి అప్పగించారు. బాలుడిని తిరిగి పొందిన తర్వాత అతని తల్లి, అతను అపహరణకు గురైనప్పటి నుండి తాము ఒక్క క్షణం కూడా నిద్రపోలేదని పేర్కొన్నారు. 
 
ఖమ్మం జిల్లాలోని తమ స్వగ్రామానికి వెళ్లేందుకు రైలు ఎక్కే ఉద్దేశంతో జూన్ 20 రాత్రి బాలుడిని అతని అమ్మమ్మ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్‌కు తీసుకురాగా, అక్కడ అతను అపహరణకు గురయ్యాడని పోలీసులు తెలిపారు. 
 
అమ్మమ్మ ఫిర్యాదు మేరకు, జీఆర్పీ, ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలించడం ప్రారంభించారు. కిడ్నాపర్ బాలుడిని తీసుకువెళుతున్న దృశ్యాలను గుర్తించిన పోలీసులు, ఎటువంటి గుర్తింపు పత్రాలు సమర్పించకుండానే బస చేసిన ఒక హోటల్ గదిలో అతన్ని పట్టుకున్నారు.
About Writer
సెల్వి

విజయ్ దేవరకొండ వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోయాను : నిర్మాత అభిషేక్

విజయ్ దేవరకొండ వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోయాను : నిర్మాత అభిషేక్హీరో విజయ్ దేవరకొండ వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోయినట్టు ప్రముఖ టాలీవుడ్ నిర్మాత అభిషేక్ నామా ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం నాగబంధం చిత్రంతో ఆయన మరోమారు తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు. ఈ చిత్రం జూలై 3వ తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది.

బేబీ బంప్‌తో సమంత వర్కౌట్: లాస్ట్ డిసెంబరులో పెళ్లి.. ఈ డిసెంబరులో కాన్పు (video)

బేబీ బంప్‌తో సమంత వర్కౌట్: లాస్ట్ డిసెంబరులో పెళ్లి.. ఈ డిసెంబరులో కాన్పు (video)స్టార్ హీరోయిన్ సమంత తన బేబీ బంప్‌తో చేసిన వర్కౌట్ ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. జూన్ ఫెయిరీ టేల్‌లా గడిచింది.. అంటూ జూన్ మెమరీస్‌ను సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు, వీడియోలను షేర్ చేసింది. ఆమె పోస్ట్‌కు నటి అనన్య పాండే స్పందిస్తూ సామ్ అని కామెంట్ చేసింది. సమంత షేర్ చేసిన ఫొటోల్లో సంప్రదాయ దుస్తుల్లో ఉన్న చిత్రాలు, పెంపుడు శునకాలతో గడిపిన క్షణాలు, ప్రకృతి అందాలు, వెల్‌నెస్ ట్రిప్‌, ఇష్టమైన పుస్తకాలు, రోజువారీ జీవితంలోని మధుర క్షణాలు కనిపించాయి. కొన్ని ఫొటోల్లో ఆమె భర్త, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు కూడా కనిపించారు. ఇంకా జిమ్‌లో వర్కౌట్‌ చేసే ఫోటోలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోనున్న బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్

మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోనున్న బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్ మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోనున్నారు. జూలై 5వ తేదీన వీరి వివాహం ఇరుకుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో జరుగనుంది. తన ప్రియరులా గౌరీ స్ప్రాట్‌ను ఆయన వివాహం చేసుకోనున్నారు. ఆ వివరాలను ఆయన మీడియాకు వెల్లడించారు.

Nagabandham Review: సనాతన ధర్మం కోసం తీసినా ఆకట్టుకోని నాగబంధం మూవీ రివ్యూ

Nagabandham Review: సనాతన ధర్మం కోసం తీసినా ఆకట్టుకోని నాగబంధం మూవీ రివ్యూపెదకాపు` ఫేమ్‌ విరాట్‌ కర్ణ హీరోగా నటించిన చిత్రం నాగబంధం. కార్తికేయ చిత్ర నిర్మాత అభిషేక్‌ నామా దర్శకుడిగా మారిన చిత్రమిది. నభా నటేష్‌, ఐశ్వర్య మీనన్ హీరోయిన్లుగా నటించగా, నిక్‌ స్టూడియోస్‌, అభిషేక్‌ పిక్చర్స్ పతాకాలపై కిశోర్‌ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి నిర్మించారు. జగపతిబాబు, మహేష్‌ మంజ్రేకర్‌, రిషభ్‌ సావ్నీ, రామచంద్రరాజు, అనసూయ తదితరులు నటించారు. నేడు శుక్రవారం (జులై 3న) సినిమా విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.

జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్, కయదు లోహర్ ఇమ్మోర్టల్ నుంచి రాకాసి సాంగ్

జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్, కయదు లోహర్ ఇమ్మోర్టల్ నుంచి రాకాసి సాంగ్మల్టీ ట్యాలంటెడ్ జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్, కయదు లోహర్ జంటగా నటిస్తున్న డార్క్ పాంటసీ సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ 'ఇమ్మోర్టల్' మరియప్పన్ చిన్న దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని అరుణ్‌కుమార్ ధనశేఖరన్ నిర్మిస్తున్నారు