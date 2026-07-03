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12 రోజుల క్రితం అపహరణకు గురైన మూడేళ్ల బాలుడి గుర్తింపు
తెలంగాణలో 12 రోజుల క్రితం అపహరణకు గురైన మూడేళ్ల బాలుడిని ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీసులు (జీఆర్పీ), రైల్వే రక్షణ దళం (ఆర్పీఎఫ్) రక్షించి, గురువారం అతని కుటుంబానికి అప్పగించారు. బాలుడిని తిరిగి పొందిన తర్వాత అతని తల్లి, అతను అపహరణకు గురైనప్పటి నుండి తాము ఒక్క క్షణం కూడా నిద్రపోలేదని పేర్కొన్నారు.
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ఖమ్మం జిల్లాలోని తమ స్వగ్రామానికి వెళ్లేందుకు రైలు ఎక్కే ఉద్దేశంతో జూన్ 20 రాత్రి బాలుడిని అతని అమ్మమ్మ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్కు తీసుకురాగా, అక్కడ అతను అపహరణకు గురయ్యాడని పోలీసులు తెలిపారు.
అమ్మమ్మ ఫిర్యాదు మేరకు, జీఆర్పీ, ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలించడం ప్రారంభించారు. కిడ్నాపర్ బాలుడిని తీసుకువెళుతున్న దృశ్యాలను గుర్తించిన పోలీసులు, ఎటువంటి గుర్తింపు పత్రాలు సమర్పించకుండానే బస చేసిన ఒక హోటల్ గదిలో అతన్ని పట్టుకున్నారు.
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