అర్థరాత్రి వీధికుక్కల ఊళలు, కరుస్తున్నాయని 600 కుక్కల్ని చంపేసారు?!!
వీధి కుక్కలు బెడదను తొలగించాలంటూ ఇటీవలే సుప్రీంకోర్టు ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సూచించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపధ్యంలో తెలంగాణలోని కామారెడ్డి జిల్లా పాల్వంచ మండలంలో సుమారు 600 కుక్కల్ని మట్టుబెట్టినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ వీధికుక్కలు అర్థరాత్రి కాగానే ఊళలు పెడుతూ గ్రామస్థులను భయపెడుతున్నాయనీ, రాత్రీ పగలు అనే తేడా లేకుండా అకస్మాత్తుగా దాడి చేసి కరుస్తున్నాయని సమాచారం.
దీనితో విసిగిపోయిన బండ రామేశ్వరపల్లి, పాల్వంచ, వాడి, ఫరీద్ పేట, భవానీ పేట పరిధిలో వీధికుక్కలపై విషప్రయోగం చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనిపై జంతు సంరక్షణ ప్రతినిధులు ఫిర్యాదు చేయడంతో కలకలం రేగింది. చంపేసిన కుక్కలను గ్రామశివారు ప్రాంతాల్లో పాతిపెట్టినట్లు చెప్పుకొంటున్నారు. ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు, పశువైద్యాధికారులు కుక్కల కళేబరాలను వెలికితీసి వాటికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించినట్లు సమాచారం.