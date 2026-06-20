అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం.. తెలంగాణలో 24 గంటల కౌంట్డౌన్ ప్రారంభం
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవానికి ఒక రోజు ముందు, శనివారం ఉదయం సికింద్రాబాద్లోని పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో కేంద్ర మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో భారీ '24 గంటల కౌంట్డౌన్ కార్యక్రమం' నిర్వహించబడింది. భారత్, విదేశాలలో యోగాకు పెరుగుతున్న ఆదరణను ప్రతిబింబించేలా, ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు ప్రముఖులు, యోగా సంస్థలు, విద్యార్థులు, అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
జూన్ 21ని అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా యోగాను ప్రోత్సహించడానికి భారత్ చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలలో భాగంగానే ఈ కార్యక్రమం జరిగిందని కిషన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూన్ 21ని అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా జరుపుకునే కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. హైదరాబాద్లో గత ఏడేళ్లుగా ప్రముఖులు జూన్ 21 నాటికి 24 గంటల కౌంట్డౌన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు.
ఈ రోజు కూడా ఇక్కడి పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం జరిగింది. ఇందులో వేలాది మంది యోగా ఔత్సాహికులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ గవర్నర్, భారత మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి, మాజీ గవర్నర్లు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, సినీ నటులు, యోగా సంఘాల ప్రతినిధులు, విద్యార్థులు మరియు 45 మంది విదేశీ ప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
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సినిమాలు తీసేవారు ముందుగా టైటిల్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. కానీ ఆ టైటిల్ లో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇదివరకు టైటిల్స్ ను ముందుగానే ఓ బేనర్ నిర్మిస్తుందని తెలియగానే ఫిలింఛాంబర్ లో ఆ పేరుతో టైటిల్ రిజిష్టర్ అయ్యేది. ఇక సినిమా షూటింగ్ జరిగాక కొద్దికాలం గడిచాక టైటిల్ పెట్టేవారు. అప్పటికే ఏదో బేనర్ లో టైటిల్ రిజిస్టర్ కావడంతో అదే కావాలని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు వుండడం గమనించి ముందుగా టైటిల్ పెట్టినవారు బేరసారాలు ఆడేవారు. ఇది కొంతకాలం నడిచింది.
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