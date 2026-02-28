కరీంనగర్లో మెగా సిఎస్ఆర్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన కిస్నా
కరీంనగర్: హరి కృష్ణ గ్రూప్కు చెందిన ప్రతిష్టాత్మక వజ్ర, బంగారు ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన కిస్నా డైమండ్- గోల్డ్ జ్యువెలరీ, నేడు కరీంనగర్ లోని కిస్నా ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రాండ్ అవుట్లెట్లో పలు సామాజిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది. వీటిలో భాగంగా రక్తదాన శిబిరాలు, మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలు, ఆహార పంపిణీ కార్యకలాపాలను రోజంతా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంస్థ సౌత్ బిజినెస్ హెడ్- శ్రీ సంతోష్ శర్మ; సిఎస్ఆర్ నేషనల్ హెడ్- శ్రీ ప్రియేష్ గమోత్తో పాటుగా ఫ్రాంచైజ్ పార్టనర్స్, శ్రీ సాయి వరుణ్- శ్రీ సాయి కృష్ణ; మేనేజర్, శ్రీ సంతోష్ డెకొండ అర్రాతో పాటుగా కమ్యూనిటీ నాయకులు, సామాజిక ప్రతినిధులు, ఎన్సిసి క్యాడెట్లు పాల్గొన్నారు. కరీంనగర్తో పాటుగా హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు, మధురై, విజయవాడ సహా దక్షిణ భారతదేశం వ్యాప్తంగా 19 కిస్నా ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రాండ్ అవుట్లెట్లలో ఈ తరహా కార్యక్రమాలను నేడు నిర్వహించింది.
ఈ సందర్భంగా హరికృష్ణ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు- మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ ఘనశ్యామ్ ధోలాకియా మాట్లాడుతూ, సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వడమనేది కిస్నా సిద్దాంతంలో అంతర్భాగం. హర్ ఘర్ కిస్నా అనే మా లక్ష్యంతో, మేము మా పరిధిని విస్తరించడానికి మాత్రమే కాకుండా సానుకూల సామాజిక ప్రభావాన్ని సృష్టించడానికి కూడా కట్టుబడి ఉన్నాము. ఈ మెగా సిఎస్ఆర్ కార్యక్రమం ఆరోగ్య సంరక్షణ, పర్యావరణ పరిరక్షణ, సమాజ శ్రేయస్సు దిశగా మా నిరంతర ప్రయత్నాలను ప్రతిబింబిస్తుంది అని అన్నారు.
కిస్నా డైమండ్- గోల్డ్ జ్యువెలరీ సీఈఓ శ్రీ పరాగ్ షా మాట్లాడుతూ, తాము సేవలనందించే సమాజాలలో అర్థవంతమైన ప్రభావాన్ని సృష్టించడంలోనే నిజమైన వృద్ధి ఉందని కిస్నా వద్ద మేము విశ్వసిస్తున్నాము. ఈ మెగా సీఎస్ఆర్ కార్యక్రమం ద్వారా, ఆరోగ్యం, పర్యావరణ పరిరక్షణ, సామాజిక శ్రేయస్సుకు తోడ్పడాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. మా బృందాలు, స్థానిక సంఘాలు చూపిన ఉత్సాహభరితమైన భాగస్వామ్యం, నిబద్ధత సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వడం అనే మా ఉమ్మడి లక్ష్యంను ప్రతిబింబిస్తాయి అని అన్నారు.
ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ అవుట్లెట్, భాగస్వాములు శ్రీ సాయి వరుణ్ గౌరిశెట్టి- శ్రీ సాయి కృష్ణ నార్ల మాట్లాడుతూ, వ్యాపార విజయంతో పాటు కమ్యూనిటీ ప్రభావానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే బ్రాండ్లో భాగం కావడం నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకం. మెగా సీఎస్ఆర్ డ్రైవ్ మా స్థానిక సమాజాలతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి, వాణిజ్యంను మించి అర్థవంతంగా సహకరించడానికి అవకాశాన్ని అందించింది. సామాజిక బాధ్యత పట్ల కిస్నా యొక్క నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది అని అన్నారు.