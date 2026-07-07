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Written By ఠాగూర్

బాలిక నోట్లో పెన్ క్యాప్ పెట్టి నీళ్లు పోసిన సాటి విద్యార్థినిలు... తర్వాత ఏం జరిగింది?

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BY: ఠాగూర్
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (09:13 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (09:12 IST)
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తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కుమురంభీం జిల్లా కాగజ్‌నగర్‌ మండలంలోని దరిగాం రోడ్డులో ఉన్న మహాత్మా జ్యోతిబాఫులే (ఎంజేపీ) బాలికల గురుకుల విద్యాలయంలో ఓ దారుణం జరిగింది. పదో తరగతి విద్యార్థినిపై తోటి విద్యార్థులు దాష్టీకం ప్రదర్శించారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఘటన వివరాలను బాధిత బాలిక తండ్రి వెల్లడించారు. 
 
గత శనివారం రాత్రి సహచర విద్యార్థినులు తన కుమార్తె కళ్లకు గంతలు కట్టి కాళ్లు, చేతులు బిగిసిపట్టి నోట్లో పెన్ను క్యాప్‌ను వేసి నీళ్లు పోశారు. దీంతో క్యాప్‌ను మింగేసిన విద్యార్థిని ఆ విషయాన్ని విద్యాలయం సిబ్బందికి తెలిపింది. 
 
వారు తండ్రికి సమాచారం ఇవ్వగా.. ఆయన ఆదివారం ఉదయం వచ్చి తన కుమార్తెను మంచిర్యాలలోని ఓ ఆసుపత్రికి తరలించారు. స్కానింగ్‌ చేయగా కడుపులో క్యాప్‌ ఉన్నట్లు గుర్తించిన వైద్యులు.. చికిత్స చేసి దాన్ని బయటకు తీశారు. ఈ ఘటనపై అమ్మాయి తండ్రి సోమవారం కాగజ్‌నగర్‌ గ్రామీణ ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. 
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ఠాగూర్

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