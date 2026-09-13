ఎన్ని అవమానాలు ఎదురైనా కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడే ప్రసక్తే లేదు : కొండా మురళి
ఎన్ని అవమానాలు ఎదురైనా కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడే ప్రసక్తే లేదని తెలంగాణ ప్రాంత కాంగ్రెస్ నేత కొండా మురళి అన్నారు. తన సతీమణి కొండా సురేఖను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ చేశారు. దీంతో కొండా దంపతులు కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడొచ్చంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై ఆయన ఆదివారం స్పందించారు.
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీని ప్రధానిని చేయడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. కొండా సురేఖను గెలిపించడంలో రాహుల్గాంధీ పాత్ర ఉందన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడేది లేదని స్పష్టం చేశారు. 'పదవులు ఇవాళ వస్తాయి.. రేపు పోతాయి. కానీ, మాట కోసం నిలబడతాం. కృతజ్ఞత అనేది మా రక్తం, మా కుటుంబంలో ఉంది. కొండా సురేఖను సారీ అని ఒక్క మాట చెప్పమన్నారు. పదవి ఉంటే ఉండనీ.. పోతే పోనీ అని నా భార్య సారీ చెప్పలేదు. ఎన్ని రోజులు బతికామన్నది కాదు.. ఎలా బతికామన్నది ముఖ్యం' అని కొండా మురళి అన్నారు.