మా అమ్మ గొంతును ఎవరూ నొక్కలేరు.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని శపిస్తున్నాను : కొండా సుష్మిత
తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్కు గురైన కొండా సురేఖ కుమార్తె కొండా సుష్మిత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని శపించారు. మా అమ్మ గొంతును ఎవరూ నొక్కలేరంటూ శపించారు. పైగా, తన తల్లి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న పరకాల నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయాలంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ విసురుతున్నట్టు ప్రకటించారు.
గతంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై సుష్మిత చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యల కారణంగా కొండా సురేఖ తెలంగాణ మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ అయ్యారు. దీనిపై సుస్మిత స్పందిస్తూ, నా తల్లికి అన్యాయం జరిగింది. ఆమె పట్ల అనుసరించిన తీరు నన్ను తీవ్రంగా బాధించింది. మా అమ్మ గొంతును ఎవరూ నొక్కలేరు. నేను రేవంత్ రెడ్డిని శపిస్తున్నాను అని వ్యాఖ్యానించారు.
అంతేకాకుండా, తన తల్లి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న పరకాల నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయాలని రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ విసురుతున్నాను అని పేర్కొన్నారు. గతంలో తాను చేసిన వ్యాఖ్యలు కేవలం వ్యక్తిగత హోదాలో ఒక వ్యక్తిని ఉద్దేశించి చేసినవే తప్ప ఏ పార్టీకి వ్యతిరేకం కాదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.