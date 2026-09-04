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  4. konda surekha daughter curses revanth reddy after removal from cabinet
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 4 September 2026 (18:19 IST)

మా అమ్మ గొంతును ఎవరూ నొక్కలేరు.. సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డిని శపిస్తున్నాను : కొండా సుష్మిత

Konda surekha
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (18:19 IST)
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తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్‌కు గురైన కొండా సురేఖ కుమార్తె కొండా సుష్మిత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని శపించారు. మా అమ్మ గొంతును ఎవరూ నొక్కలేరంటూ శపించారు. పైగా, తన తల్లి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న పరకాల నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయాలంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ విసురుతున్నట్టు ప్రకటించారు. 
 
గతంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై సుష్మిత చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యల కారణంగా కొండా సురేఖ తెలంగాణ మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ అయ్యారు. దీనిపై సుస్మిత స్పందిస్తూ, నా తల్లికి అన్యాయం జరిగింది. ఆమె పట్ల అనుసరించిన తీరు నన్ను తీవ్రంగా బాధించింది. మా అమ్మ గొంతును ఎవరూ నొక్కలేరు. నేను రేవంత్ రెడ్డిని శపిస్తున్నాను అని వ్యాఖ్యానించారు. 
 
అంతేకాకుండా, తన తల్లి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న పరకాల నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయాలని రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ విసురుతున్నాను అని పేర్కొన్నారు. గతంలో తాను చేసిన వ్యాఖ్యలు కేవలం వ్యక్తిగత హోదాలో ఒక వ్యక్తిని ఉద్దేశించి చేసినవే తప్ప ఏ పార్టీకి వ్యతిరేకం కాదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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