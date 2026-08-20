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  4. Konda Surekha Replies to TPCC Notice over her daughter remarks on cm revanth reddy
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (18:57 IST)

నా కుమార్తె చేసిన వ్యాఖ్యలు వ్యక్తిగతం... నాకు సంబంధం లేదు : కొండా సురేఖ

konda surekha
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (18:57 IST)
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తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని ఉద్దేశించి తన కుమార్తె కొండా సుస్మిత చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆమె వ్యక్తిగతమని, వాటితో తనకు సంబంధం లేదని ఆ రాష్ట్ర మంత్రి కొండా సురేఖ స్పష్టం చేశారు. కుమార్తె చేసిన వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా పరిగణించిన టీ పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ (డీఏసీ) ఇచ్చిన షోకాజ్‌ నోటీసులు జారీ చేసింది. వీటిపై మంత్రి కొండా సురేఖ స్పందించారు. ఆమె కుమార్తె సుస్మిత చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో డీఏసీ వివరణ కోరిన విషయం తెలిసిందే. 
 
కొండా సురేఖ స్పందిస్తూ క్రమశిక్షణ కమిటీకి వివరణ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు కమిటీ ఛైర్మన్‌ మల్లు రవికి లేఖ రాశారు. 'నా కుమార్తె వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా ఆమె వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు. సుస్మిత వ్యాఖ్యల వ్యవహారంలో నా ప్రమేయం లేదని గుర్తించాలి. సుస్మిత వ్యాఖ్యలకు నన్ను బాధ్యురాలిని చేయడం సరికాదు. నాకు సంబంధం లేని అంశంలో నా వివరణ కోరడం సముచితం కాదు. కాంగ్రెస్‌ నాయకత్వం, పార్టీ నియమావళిపై నాకు గౌరవముంది. షోకాజ్‌ నోటీసును ఉపసంహరించుకోవాలి' అని కొండా సురేఖ పేర్కొన్నారు. 
 
ఇదిలావుంటే, తెలంగాణ మంత్రి కొండా సురేఖ మాజీ ఓఎస్డీ సుమంత్‌పై కేసు నమోదైంది. సుమంత్‌ తనను బెదిరించి రూ.10 కోట్లు డిమాండ్‌ చేశారని ఓ వ్యాపారి ఫిర్యాదు చేశారు. డబ్బులు ఇవ్వనందుకు తనపై దాడి చేశారని అందులో పేర్కొన్నారు. దీంతో సుమంత్‌తో పాటు మరో ఐదుగురిపై పోలీసులు హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేశారు. మొదట మేడిపల్లి పోలీసులు జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసి జూబ్లీహిల్స్‌ పీఎస్‌కు బదిలీ చేశారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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