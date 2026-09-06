మా అమ్మ ఏం పాపం చేసింది.. ఇంతగా అవమానించారు : బోరున విలపించిన కొండా సుస్మిత (Video)
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని లక్ష్యంగా చేసుకుని తన కుమార్తె కొండా సుస్మిత చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యల కారణంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నుంచి కొండా సురేఖ బర్తరఫ్కు గురయ్యారు. ఈ వ్యవహారంపై కొండా సుస్మిత స్పందించారు. మంత్రివర్గం నుంచి తన తల్లిని బర్తరఫ్ చేయడంపై ఆదివారం ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. తన తల్లి ఏం తప్పు చేసిందని ఇంత అవమానించారంటూ బోరున విలపించారు.
అమ్మా.. నాన్నా నన్ను క్షమించండి అంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. పార్టీలో నేనైనా ఉండాలి.. ఆమె అయినా ఉండాలి అనే స్థాయికి ఒక ముఖ్యమంత్రి దిగజారుతాడా, నేను మాట్లాడిన మాటల్లో తప్పు లేదని ఇప్పటికీ చెబుతున్నాను. ఒకవేళ తప్పు ఉన్నా కూడా నా తప్పు కాబట్టి నా మీద అక్రమ కేసు పెట్టి నన్ను జైల్లో వేయాల్సింది, కానీ మా అమ్మను ఎందుకు అవమానించారని ప్రశ్నించారు.
ఒక సామాన్య కార్యకర్త నుంచి మంత్రి స్థాయికి ఎదిగిన మహిళపై రేవంత్ రెడ్డి ఇంత పగ పెట్టుకుంటారని అనుకోలేదన్నారు. తాను పార్టీని ఎక్కడా కించపరచలేదన్నారు. కేవలం ఒక వ్యక్తి గురించి మాత్రమే మాట్లాడనని అన్నారు. తన తల్లి చేసిన ఒక్క తప్పు చూపించడి అంటూ ప్రశ్నించారు. తన శాఖలో చిన్న అవినీతి కూడా జరగలేదన్నారు.
అలాగే, రేవంత్ రెడ్డి సోదరుల అక్రమాల చిట్టా తన వద్ద ఉందని, దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడతానని అన్నారు. మా అమ్మా, నాన్న కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉంటారని, మా అమ్మను ఇంత అవమానిస్తారని తెలిస్తే అలా మాట్లాడేదాన్ని కాదు అంటూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
వైఎస్ రాజశేఖర్రెడ్డి వల్ల ఈ స్థాయికి వచ్చిన మా అమ్మానాన్నలను ఇంతగా ఇబ్బంది పెట్టాలా?— oneindiatelugu (@oneindiatelugu) September 6, 2026
మా అమ్మను ఇంత అవమానిస్తారని తెలిస్తే అలా మాట్లాడేదాన్ని కాదు
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