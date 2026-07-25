భారతదేశంలోని వృద్ధుల కోసం మూడు కొత్త ఆవిష్కరణలు: అన్వయా కిన్ కేర్
పదేళ్ల క్రితం, భారతదేశంలోని చాలా వరకూ స్టార్టప్ సంస్థలు ఫుడ్ డెలివరీ, ఈ-కామర్స్ వెంటపడుతున్నప్పుడు ప్రశాంత్ రెడ్డి ఒక సాహసోపేతమైన ముందడుగు వేశారు. ఆయన భారతదేశంలోని తల్లిదండ్రుల సంరక్షణకు కృషి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ రోజు, ఆ సాహసం 'అన్వయా కిన్ కేర్'గా రూపుదిద్దుకుంది. ఇది 38 నగరాల్లో 1.5 లక్షల మందికి పైగా వయోధికులకు మద్దతునిస్తూ, 80 లక్షల గంటలకు పైగా గృహ సంరక్షణను అందించింది, 97% ప్రాణాలను కాపాడిన రికార్డుతో 5,000కు పైగా వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులను విజయవంతంగా నిర్వహించింది.
జూలై 24న, అన్వయా తమ 10వ వార్షికోత్సవాన్ని కేవలం గతాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూనే కాకుండా, భవిష్యత్తు వైపు దృష్టి సారించి వేడుక జరుపుకుంది. ఒక వృద్ధుని జీవితంలోని సంపూర్ణ అంశాలైన వారి శరీరం, వారి శ్రేయస్సు, వారి విశ్వాసం వంటి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి రూపొందించిన మూడు కొత్త సేవలను ప్రారంభించింది.
అన్వయా 10 సంవత్సరాల వేడుక ... వ్యవస్థాపకుల ముందుచూపుకు ప్రతీక... కృతజ్ఞ
అన్వయా తమ దశమ వార్షికోత్సవ వేడుకలను 'కృతజ్ఞ' పేరిట నిర్వహించింది. దీని అర్థం కృతజ్ఞత. ఇది కేవలం ఒక కార్పొరేట్ మైలురాయి కార్యక్రమం కాదు. తమ తల్లిదండ్రులను అన్వయాకు అప్పగించి నమ్మిన కుటుంబాలకు, ప్రతిరోజూ విధులకు హాజరైన కేర్ మేనేజర్లకు, సహాయం అడగడం అత్యంత కష్టంగా అనిపించినప్పుడు ఫోన్ చేసిన కుటుంబాలకు, నిజంగా జీవితాలను మార్చిన ఒక దశాబ్ద కాలపు నిశ్శబ్ద, ఆడంబరం లేని పనికి ఇది ఒక కృతజ్ఞతా కార్యక్రమం.
ఈ వేడుకలో వయోవృద్ధులు, వారి కుటుంబాలు, అన్వయా కేర్ మేనేజర్లు, ఉద్యోగులు, భాగస్వాములు, ఆహ్వానిత అతిథులు ఒకచోట చేరారు. ఈ కార్యక్రమంలో దేశానికి విశేష సేవలు అందించిన సౌర్య పురస్కార(Gallantry award) గ్రహీతలు, పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీతలను సత్కరించడం జరిగింది. అలాగే, 'అన్వయ కృతజ్ఞ్య షోకేస్' పేరుతో ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించారు; ఇందులో అన్వయ సభ్యులైన వృద్ధులు ఆత్మవిశ్వాసంతో ర్యాంప్ వాక్ చేస్తూ, వయసు పైబడటం అనేది తమ భావాలను వ్యక్తపరచడానికి లేదా ఉత్సాహంగా జీవించడానికి ముగింపు కాదని చాటిచెప్పారు.
ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ హాస్య నటుడు, పద్మశ్రీ, గిన్నిస్ రికార్డ్ గ్రహీత శ్రీ బ్రహ్మానందం ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. వీరితో పాటు తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ జయేష్ రంజన్, మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ ఎస్.కె. జోషి, తెలంగాణ మాజీ డీజీపీ శ్రీ మహేందర్ రెడ్డి మరియు వృద్ధుల సంరక్షణ రంగానికి చెందిన ఇతర ప్రముఖులు కూడా పాల్గొన్నారు.
భారతదేశ భద్రత కోసం కృషి చేసిన వారికి కృతజ్ఞత
ఈ సాయంత్రం అత్యంత ప్రభావవంతమైన, మనసును ఉప్పొంగించిన ఘట్టం ఏదైనా ఉందంటే అది ఏ ఉత్పత్తి ఆవిష్కరణకు సంబంధించినది కాదు. సౌర్య పురస్కార, పద్మశ్రీ గ్రహీతల కుటుంబాలకు చేసిన సత్కారం. అన్వయ తమ పేటెంట్ పొందిన 'ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్'(అత్యవసర స్పందన వ్యవస్థ), సీనియర్ స్మార్ట్ వాచ్లను వారికి అందించింది. అలాగే, వారికి జీవితకాల ఉచిత అత్యవసర స్పందన సహాయాన్ని కూడా అందించనున్నట్లు తెలిపింది. ఈ గుర్తింపును స్వీకరించడానికి పరమవీర చక్ర, వీర చక్ర, సేనా మెడల్ వంటి వీరత్వ పురస్కారాలు, పద్మశ్రీ అవార్డులు పొందిన వారి కుటుంబ సభ్యులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
మూడు ఆవిష్కరణలు- మూడు లోపాల పూరణ
ఈ సాయంత్రం, అన్వయా సంస్థ మూడు ఆవిష్కరణలు విడుదల చేసింది. వీటిలో ధరించగలిగే నొప్పి నివారణ పరికరమైన క్యూరాపాడ్; 3000 BC థెరప్యూటిక్స్ వారి చికిత్సాపరమైన ఆరోగ్య ఉత్పత్తుల శ్రేణి; భక్తి సేవల కోసం ఉద్దేశించిన డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన పుణ్యక ఉన్నాయి.
ఈ సందర్భంగా అన్వయా కిన్ కేర్ వ్యవస్థాపకుడు-మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ప్రశాంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, పదేళ్ల క్రితం, నేను ఒక కంపెనీని నిర్మించాలని అనుకోలేదు. లక్షలాది భారతీయ కుటుంబాలు నిశ్శబ్దంగా ఎదుర్కొంటున్న ఒక సమస్యను పరిష్కరించాలని అనుకున్నాను. ఈ రోజు, మేము మద్దతు ఇస్తున్న లక్ష మంది వృద్ధులను, దీనినే తమ జీవిత లక్ష్యంగా చేసుకున్న కేర్ మేనేజర్లను, తాము ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నామని చెప్పే కుటుంబాలను చూసినప్పుడు, మేము సరైన నిర్ణయం తీసుకున్నామని నాకనిపిస్తుంది. ఈ మూడు ఆవిష్కరణలు, కేవలం ఉత్పత్తి జాబితాకు కొత్త వాటిని జోడించడం కోసం కాదు. వృద్ధులు తమ బాధ, ఆరోగ్యం పట్ల ఆకాంక్ష మరియు విశ్వాసం విషయంలో ప్రస్తుతం ఏ స్థితిలో ఉన్నారో తెలుసుకుని వారికి అండగా నిలవడం దీని ఉద్దేశ్యం. అది మాత్రమే నిర్మించదగిన వృద్ధుల సంరక్షణ విధానం అని అన్నారు.