ఆంధ్రప్రదేశ్పై మండిపడిన కేటీఆర్.. ఆ ప్రాజెక్టు వల్ల రైతులకు నీటి కొరతంటూ కామెంట్స్
బీఆర్ఎస్ నాయకత్వానికి, తెలంగాణలోని దాదాపు ప్రతి సమస్యకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక పరిష్కారంగా కనిపిస్తోంది. నీటిపారుదల, తాగునీరు లేదా కరువు ఏదైనా సరే, ఆ పార్టీ పదేపదే పొరుగు రాష్ట్రాన్ని తమ రాజకీయ వాదనల్లోకి లాగుతోంది. నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టుపై కేటీఆర్ చేసిన తాజా ఆరోపణలు ఈ వైఖరికి మరో ఉదాహరణ.
నాగార్జున సాగర్లోని డెడ్ స్టోరేజ్ నుండి 90 టీఎంసీల నీటిని తోడటానికి సొరంగం తవ్వి, జల్ జీవన్ మిషన్ కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక ప్రాజెక్టును అక్రమంగా అమలు చేస్తోందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు.
ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల రైతులకు నీటి కొరత ఏర్పడవచ్చని, హైదరాబాద్ తాగునీటి సరఫరాపై ప్రభావం పడుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు (కేఆర్ఎంబీ) నుంచి అనుమతి లభించిందా అని కూడా ఆయన ప్రశ్నించారు.
ఈ ఆరోపణలపై ప్రభుత్వం స్పష్టమైన స్పందన ఇవ్వాలి. అవసరమైతే బీఆర్ఎస్ కోర్టులను ఆశ్రయిస్తుందని, ఈ విషయాన్ని ప్రజల ముందుకు తీసుకువెళ్తుందని కేటీఆర్ అన్నారు. తెలంగాణ జల హక్కులను శాశ్వతంగా దెబ్బతీయడానికి ముఖ్యమంత్రులు రేవంత్ రెడ్డి, చంద్రబాబు నాయుడు కలిసి పనిచేస్తున్నారని కూడా ఆయన ఆరోపించారు.
తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణకు ద్రోహం చేశారని ఆరోపిస్తూ, ఆయన చర్యలను ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలంలో రాష్ట్రానికి జరిగిన అన్యాయంతో పోల్చారు. ఒక విలేకరి ప్రశ్నకు ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం ప్రత్యేకంగా వాస్తవాలను వెల్లడించింది. దక్షిణ భారతదేశమంతటా కరువు పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, కేవలం తెలంగాణపైనే ఎందుకు దృష్టి సారిస్తున్నారని ప్రశ్నించగా, తనకు తెలంగాణ రాజకీయాలతో మాత్రమే సంబంధం ఉందని కేటీఆర్ అన్నారు. ప్రాంతీయ ప్రయోజనాలు ముఖ్యమైనవే అయినప్పటికీ, నదీ జలాల నిర్వహణకు రాష్ట్రాల మధ్య సమన్వయం అవసరమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.