మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు విఫలమవడానికి బీజేపీనే కారణం.. కేటీఆర్ ఫైర్
పార్లమెంటులో మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు విఫలమవడానికి బీజేపీయే కారణమని భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీ రామారావు ఆరోపించారు. బీజేపీ ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ బిల్లును వివాదాస్పద నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అంశంతో ముడిపెట్టి, దాని ఆమోదాన్ని అడ్డుకోవడం వల్లే అది విఫలమైందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
బీఆర్ఎస్తో సహా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మహిళా రిజర్వేషన్లకు మద్దతు తెలిపాయని, కానీ బీజేపీ రాజకీయ వైఖరి కారణంగానే బిల్లు విజయవంతం కాలేదని ఆయన ఎత్తి చూపారు.
బిల్లును అనవసరంగా నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో ముడిపెట్టడం ద్వారా, బీజేపీ నివారించగల సమస్యలను సృష్టించి, మహిళలకు వారి న్యాయమైన ప్రాతినిధ్యాన్ని నిరాకరించిందని ఆయన ఆరోపించారు.
ప్రస్తుతం ఉన్న 543 లోక్సభ స్థానాల్లో రిజర్వేషన్లను తక్షణమే అమలు చేయవచ్చని, కానీ బీజేపీ ఈ అంశాన్ని రాజకీయం చేయడానికి ఎంచుకుందని కేటీఆర్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
అనేక పార్టీలు లేవనెత్తిన ఆందోళనలను విస్మరించి, మహిళా రిజర్వేషన్లను నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో ముడిపెట్టడం ద్వారా దక్షిణ రాష్ట్రాలకు నష్టం కలిగించేందుకు బీజేపీ ప్రయత్నిస్తోందని బీఆర్ఎస్ నాయకుడు ఆరోపించారు. ఈ విధానం మహిళా సాధికారతకు లభించిన చారిత్రక అవకాశాన్ని కోల్పోయేలా చేసిందని ఆయన అన్నారు.
మహిళా రిజర్వేషన్ల పేరుతో బీజేపీ ఆడిన రాజకీయ నాటకాన్ని దేశ ప్రజలు చూశారని కేటీఆర్ అన్నారు. ఆ పార్టీ ఈ అంశాన్ని ఎన్నికల లబ్ధి కోసం వాడుకుని, ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా మహిళలకు ద్రోహం చేసిందని ఆయన ఆరోపించారు.
బీజేపీ తన చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకోవడానికి, నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో ముడిపెట్టకుండా తక్షణమే కొత్త మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లును తీసుకురావాలని, రాబోయే ఎన్నికల నుంచే దాని అమలును నిర్ధారించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ఒక సంక్లిష్టమైన అంశమని, ప్రస్తుత విధానం పార్లమెంటులో దక్షిణ రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యాన్ని తగ్గించగలదని కేటీఆర్ హెచ్చరించారు.