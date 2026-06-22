జేఈఈ టాపర్ అయితే మాత్రం.. కేటీఆర్ భుజంపై చెయ్యేస్తారా? (video)
జాతీయ ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశ పరీక్షలలో అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరిచిన తెలంగాణ జేఈఈ టాపర్ వివాన్ ఎస్ మహేశ్వరిని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీ రామారావు అభినందించారు.
KTR
వివాన్ జేఈఈ మెయిన్లో సంపూర్ణ 100 పర్సంటైల్ సాధించి, జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్లో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ (ఏఐఆర్) 61వ ర్యాంకుతో తెలంగాణ రాష్ట్ర టాపర్గా నిలిచాడు. అతని ఈ విద్యావిషయక విజయానికి రామారావు అభినందనలు తెలిపి, సత్కరించారు.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన వివాన్, క్రమశిక్షణ, స్థిరత్వం, పరిమితులకు అతీతంగా ఆలోచించడం ప్రాముఖ్యతను మాజీ మంత్రి మాటలు మరింత బలపరిచాయని పేర్కొంటూ, విజయాన్ని కేవలం ఫలితాల ఆధారంగానే అంచనా వేయలేమని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ ఎంపీ దివాకొండ దామోదర్ రావు, వివాన్ కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
సోషల్ మీడియాలో ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. జేఈఈ మెయిన్స్ టాపర్ కావచ్చు. ఎంతటి అచీవ్ చేస్తే మాత్రం కేటీఆర్ భుజంపై చేయి వేసి మాట్లాడటం మాత్రం పూర్తిగా తప్పు అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియా లో ఈ వీడియో చూశాక .. తప్పకుండా ఇది షేర్ చేయాలనిపించింది.— TeluguBulletin.com (@TeluguBulletin) June 21, 2026
JEE మెయిన్స్ టాపర్ కావచ్చు. ఎంతటి అచీవ్మెంట్స్ అయినా ఉండొచ్చు.
కానీ ఆ కుర్రాడు .. KTR భుజంపై చేయి వేసి మాట్లాడటం మాత్రం పూర్తిగా తప్పు. KTR కూడా కాస్త అసౌకర్యంగా ఫీల్ అయినట్టే కనిపించారు.
ఇక్కడ వ్యక్తుల… pic.twitter.com/v34ArFKF3q
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