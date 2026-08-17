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  4. KTR Sold Blood, Revanth Reddy’s Big Attack
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (10:50 IST)

కేటీఆర్, హరీష్ రావు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు రక్తాన్ని విక్రయించారు.. రేవంత్ రెడ్డి

Revanth Reddy
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (10:50 IST)
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స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు సమీపిస్తుండటంతో తెలంగాణలో రాజకీయ వేడి పెరుగుతోంది. తెలంగాణ భవన్‌లో నిర్వహించిన రక్తదాన శిబిరం విషయంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ నాయకత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.
 
వరంగల్ జిల్లాలోని పరకాలలో జరిగిన ఒక ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రేవంత్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు రక్తదానం చేస్తే, ఆ రక్తాన్ని కేటీఆర్, హరీష్ రావు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు విక్రయించారని ఆరోపించారు. 
 
ఆ కార్యక్రమంలో కేటీఆర్, హరీష్ రావు ఎందుకు రక్తదానం చేయలేదని కూడా రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. బీఆర్ఎస్ నాయకత్వాన్ని విమర్శించిన ఆయన, పార్టీ అగ్రనేతలు తమ సొంత కార్యకర్తలు దానం చేసిన రక్తం ద్వారా కూడా డబ్బు సంపాదిస్తున్నారని ఆరోపించారు.
 
అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రాన్ని దోచుకోవడం కేసీఆర్ కుటుంబానికి అలవాటని, ఇప్పుడు వారు తమ సొంత పార్టీ కార్యకర్తలను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని ముఖ్యమంత్రి ఆరోపించారు. 
 
ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారుల మధ్య రాజకీయ వాగ్వాదానికి దారితీశాయి. కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలకు గట్టి మద్దతు తెలుపుతుండగా, ఈ ఆరోపణలపై బీఆర్ఎస్ వర్గం స్పందించే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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