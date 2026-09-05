కూకట్పల్లి ఐడీఎల్ లేక్ వద్ద జంటల అసభ్య ప్రవర్తన.. కళాశాల విద్యార్థులు.?
హైదరాబాద్ కూకట్పల్లి ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక ప్రముఖమైన పర్యాటక, విశ్రాంతి ప్రదేశం ఐడిఎల్ లేక్. ఒకప్పుడు సాధారణ చెరువుగా ఉన్న దీనిని, హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అద్భుతమైన లేక్ఫ్రంట్ పార్కుగా మార్చింది. ప్రత్యేకమైన నడక మార్గం, విశాలమైన కూర్చునే స్థలం, విలక్షణమైన లైటింగ్ అమరికలతో, ఈ ప్రసిద్ధ సరస్సు తీర ప్రాంతం ఒక ప్రధాన వినోద కేంద్రంగా మారి, మరింత మంది సందర్శకులను ఆకర్షిస్తోంది.
IDL Lake
అయితే తాజాగా ఈ కూకట్పల్లిలోని ఐడీఎల్ చెరువు వద్ద జంటల ప్రవర్తన అభ్యంతరకరంగా వుందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ చెరువు ప్రాంతానికి సమీప కళాశాలల విద్యార్థులు తరచుగా వస్తుంటారు. కొందరు విద్యార్థులు కళాశాల వేళల్లో తరగతులకు డుమ్మా కొట్టి వస్తున్నట్లు సమాచారం.
ముఖ్యంగా పగటిపూట అక్కడ కొందరు జంటలు ప్రవర్తించే తీరుపై స్థానికులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటువంటి ఘటనలను అరికట్టడానికి, అలాగే ఆ ప్రాంతాన్ని స్థానిక ప్రజలకు సురక్షితమైన, అనువైన ప్రదేశంగా ఉంచడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు అధికారులను కోరారు.