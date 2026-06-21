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NEET పరీక్ష: Fathers Day నాడు కుమార్తె కోసం పోలీసు కాళ్లు పట్టుకున్న తండ్రి, వీడియో
ఈరోజు NEET పరీక్ష. ఇదే రోజున Fathers Day కూడా. ఇదే రోజున ఓ తండ్రి తన కుమార్తె భవిష్యత్ కోసం పోలీసు కాళ్లు పట్టుకుని వేడుకున్నాడు. NEET పరీక్ష రాసేందుకు పరీక్షా కేంద్రానికి 2 నిమిషాలు ఆలస్యం అవడంతో ఆమెను లోపలికి అనుమతించలేదు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Father touches police officer-s feet for his daughter
హైదరాబాదులోని NEET పరీక్షా కేంద్రానికి కుమార్తెతో తండ్రి వచ్చాడు. ఐతే అప్పటికే పరీక్ష ప్రారంభమై 2 నిమిషాలయ్యింది. దీనితో లోపలికి అనుమతించేది లేదని పోలీసు చెప్పారు. గూగుల్ మ్యాప్స్ రాంగ్ రూట్ చూపించడంవల్లే ఆలస్యం అయ్యిందనీ, అందువల్లనే ఇక్కడికి వచ్చేందుకు ఆలస్యం అయ్యిందని తండ్రి కాళ్లావేళ్లాపడ్డాడు. ఐతే సిబ్బంది మాత్రం లోనికి అనుమతించేది లేదని తిరస్కరించారు. దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పరీక్షా కేంద్రానికి రెండు నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చిన తన కూతుర్ని NEET రీటెస్ట్ కి అనుమతించాలని పోలీసుల కాళ్ళ మీద పడ్డ ఓ విద్యార్థిని తండ్రి. హైదరాబాద్ లో ఘటన. గూగుల్ మ్యాప్స్ రాంగ్ రూట్ చూయించడం వల్లే ఎగ్జామ్ సెంటర్ కి రావడం ఆలస్యమైందని వేడుకున్న తండ్రి pic.twitter.com/fkQXhqCXKi— Tharun Reddy (@Tarunkethireddy) June 21, 2026
మా ఇంటి బంగారంగా సాయిపల్లవిని అనుకున్నారు.. కానీ సమంతనే సెట్ అయ్యారు
మా ఇంటి బంగారం చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధించింది. ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్ర కోసం మొదట తనను ఎంపిక చేయలేదని సమంత రూత్ ప్రభు ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో వెల్లడించారు. వాస్తవానికి, ఈ కథను సాయి పల్లవికి వినిపించాలని చిత్ర బృందం భావించింది. అయితే, షెడ్యూల్ సమస్యల కారణంగా సాయి పల్లవి ఈ ప్రాజెక్ట్ను అంగీకరించలేకపోయారు. దాంతో రచయితలు సమంత నైపుణ్యాలకు అనుగుణంగా కథనంలో మార్పులు చేశారు.
హైదరాబాద్ నా రెండవ ఇల్లు.. రామ్ పోతినేనితో ప్రేమ వల్లే భాగ్య శ్రీ అలా చెప్పిందా?
అఖిల్ అక్కినేని నటించిన 'లెనిన్' చిత్రం మొదట జూన్ 26న విడుదల కావాల్సి ఉండగా, వాయిదా పడి ఇప్పుడు జూలై 10న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రచార కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, అఖిల్, హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే ఇటీవల సుమ కనకాల నిర్వహించే ప్రముఖ టాక్ షోలో పాల్గొన్నారు. 'లెనిన్' సినిమా ప్రచారం కోసం ఈ కార్యక్రమం జరిగినప్పటికీ, అందులోని ఒక సన్నివేశం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఒక సాధారణ సంభాషణలో, ఔరంగాబాద్ తన మొదటి ఇల్లు అని, హైదరాబాద్ ఇప్పుడు తన రెండవ ఇల్లు అని భాగ్యశ్రీ బోర్సే పేర్కొన్నారు. పైకి చూస్తే ఇది చాలా సాధారణ వ్యాఖ్యలా అనిపించినా, సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు దీనిని ఆమె వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన దీర్ఘకాలిక పుకార్లతో ముడిపెట్టడం మొదలుపెట్టారు.
60 ఏళ్ల వయసులో ఆమీర్ ఖాన్ 3వ పెళ్లి, ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగ్ చేసి...
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమీర్ ఖాన్ 60 ఏళ్ల వయసులో మూడోపెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు. ఈ విషయాన్ని అతడే స్వయంగా వెల్లడించారు. తన ప్రియురాలు గౌరి స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఐతే ఈ వివాహం అతికొద్ది మంది సమక్షంలో జరుగుతుందనీ, రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు వెల్లడించాడు. ప్రస్తుతం తను అమెరికాలో వున్నాననీ, అక్కడి నుంచి రాగానే జూలై 5న ఆమెను వివాహం చేసుకుంటానని పేర్కొన్నారు. కాగా తను గౌరీతో రిలేషన్లో వున్నట్లు ఆమీర్ ఖాన్ గత ఏడాదిలోనే బైటపెట్టారు. ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగులో వున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో గౌరీని మీడియాకు కూడా పరిచయం చేసారు ఆమీర్.
సమంత తల్లి కాబోతుందా.. బేబీ బంప్తో కనిపించిన మా ఇంటి బంగారం? (video)
నటి సమంత త్వరలో తల్లి కాబోతుందనే వార్త హల్ చల్ చేస్తుంది. ఈ నెల 19వ తేదీన మా ఇంటి బంగారం సినిమా సక్సెస్ మీట్లో ఆమె పాల్గొన్న వీడియో చూస్తే బేబీ బంప్ కనిపించింది. సమంత తెల్లటి రౌండ్-నెక్ టీ-షర్ట్ ధరించి, కేక్ కట్ చేస్తూ ఉల్లాసంగా కనిపించింది. ఈ సందర్భంగా తెల్లటి టీ షర్టులో సమంత బేబీ బంప్తో కనిపిస్తున్న వీడియోలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
Klin Kaara: క్లిన్ కారాతో హ్యాపీగా కనిపించిన ఉపాసన, రామ్ చరణ్
స్టార్ హీరో రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు తమ తొలి కుమార్తెన క్లిన్ కారాను అందరికీ పరిచయం చేశారు. 2023, జూన్ 20న జన్మించిన క్లిన్ కారాను, ఆమె తల్లిదండ్రులు ప్రజల దృష్టి నుండి దూరంగా ఉంచుతుండటంతో, కేవలం వెనుక వైపు నుండి, శాంటా స్వెటర్లు ధరించిన కుటుంబ ఫోటోలలో, లేదా బెలూన్ల చాటున మాత్రమే కనిపించారు. నిర్మాత శివ చెర్రీ ఒక జాతర మైదానంలో రామ్ క్లారాను ఎత్తుకున్న ఫోటోతో వేడుకలను ప్రారంభించగా, ఉపాసన తల్లి ఆమె పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఒక చిన్నారి ఫోటోను పంచుకున్నారు. దీంతో క్లిన్ కారాను సోషల్ మీడియా ద్వారా ఉపాసన, చెర్రీ రిలీవ్ చేశారు. మరోఫోటోలో క్లిన్ కారా తల్లిదండ్రుల చేతిలో నవ్వుతూ కనిపించింది.