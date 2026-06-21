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  4. Late for NEET exam center: Father touches police officer-s feet for his daughter-s sake on Fathers Day, Video
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Sunday, 21 June 2026 (21:01 IST)

NEET పరీక్ష: Fathers Day నాడు కుమార్తె కోసం పోలీసు కాళ్లు పట్టుకున్న తండ్రి, వీడియో

Father touches police officer-s feet for his daughter
BY: ఐవీఆర్
Publish: Sun, 21 Jun 2026 (21:01 IST) Updated: Sun, 21 Jun 2026 (21:06 IST)
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Father touches police officer-s feet for his daughter
ఈరోజు NEET పరీక్ష. ఇదే రోజున Fathers Day కూడా. ఇదే రోజున ఓ తండ్రి తన కుమార్తె భవిష్యత్ కోసం పోలీసు కాళ్లు పట్టుకుని వేడుకున్నాడు. NEET పరీక్ష రాసేందుకు పరీక్షా కేంద్రానికి 2 నిమిషాలు ఆలస్యం అవడంతో ఆమెను లోపలికి అనుమతించలేదు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
 
హైదరాబాదులోని NEET పరీక్షా కేంద్రానికి కుమార్తెతో తండ్రి వచ్చాడు. ఐతే అప్పటికే పరీక్ష ప్రారంభమై 2 నిమిషాలయ్యింది. దీనితో లోపలికి అనుమతించేది లేదని పోలీసు చెప్పారు. గూగుల్ మ్యాప్స్ రాంగ్ రూట్ చూపించడంవల్లే ఆలస్యం అయ్యిందనీ, అందువల్లనే ఇక్కడికి వచ్చేందుకు ఆలస్యం అయ్యిందని తండ్రి కాళ్లావేళ్లాపడ్డాడు. ఐతే సిబ్బంది మాత్రం లోనికి అనుమతించేది లేదని తిరస్కరించారు. దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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ఐవీఆర్

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