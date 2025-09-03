సంగారెడ్డిలో చిరుతపులి కలకలం.. దూడను చంపింది.. నివాసితుల్లో భయం భయం
సంగారెడ్డి, సిర్గాపూర్ మండలం కడ్పాల్ గ్రామంలో మంగళవారం రాత్రి అడవి నుంచి బయటకు వచ్చిన చిరుతపులి ఒక దూడను చంపి, నివాసితులలో భయాన్ని రేకెత్తించింది.
గ్రామ శివార్లలోని తన వ్యవసాయ పొలంలో తన పశువులను షెడ్డులో కట్టివేసిన రైతు తుకారాం తిరిగి వచ్చేసరికి తన పశువులలో ఒకదాని సగం తిన్న కళేబరాన్ని కనుగొన్నాడు. అతను వెంటనే అటవీ, పోలీసు అధికారులకు సమాచారం అందించాడు.
అటవీ సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, ఆధారాలను సేకరించి, ఆ ప్రాంతాన్ని పర్యవేక్షించడం ప్రారంభించారు. గ్రామస్తులు ఒంటరిగా తిరగవద్దని, రాత్రిపూట బయటకు వెళ్లవద్దని వారు హెచ్చరించారు. ఈ సంఘటన కడ్పాల్, సమీప గ్రామాల ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేసింది.