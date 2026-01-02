శ్రీశైలంలో చిరుతపులి.. పాతాళగంగ వద్ద సంచారం.. అలెర్ట్ అయిన అధికారులు
తిరుమలలో శేషాచలం అడవుల నుంచి అప్పుడప్పులు చిరుత పులులు భక్తులను భయాందోళనలకు గురిచేసిన సంఘటనలు గుర్తిండే వుంటాయి. అలాగే బుధవారం శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి ఆలయ సమీపంలోని పాతాళగంగకు వెళ్లే మెట్ల వద్ద చిరుతపులి కనిపించడంతో ఆ ప్రాంతంలో కొద్దిసేపు భయాందోళన నెలకొంది.
అటవీ శాఖ అధికారులు, ఆలయ అధికారులు వెంటనే స్థానిక నివాసితులను, భక్తులను అప్రమత్తం చేసి, ముఖ్యంగా తెల్లవారుజామున ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లవద్దని సూచించారు. వేలాది మంది భక్తులు పవిత్ర స్నానాల కోసం తెల్లవారుజామున పాతాళగంగ మార్గాన్ని నిత్యం ఉపయోగించే సమయంలో ఈ చిరుతపులి కనిపించడం జరిగింది. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా, అటవీ శాఖాధికారులు నిఘాను ముమ్మరం చేశారు.
భక్తులు భద్రతా సూచనలను పాటించాలని కోరుతూ ప్రకటనలు చేశారు. అటవీ అధికారులు ఆ చిరుత కదలికలను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. యాత్రికులు, నివాసితుల భద్రతను నిర్ధారించడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని హామీ ఇచ్చారు.