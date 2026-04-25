తెలంగాణాలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నో తెలుసా?
తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయ యవనికపై మరో కొత్త పార్టీ పురుడు పోసుకుంది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి వ్యవస్థాపకుడు కేసీఆర్ కుమార్తె కె.కవిత ఆ పార్టీని స్థాపించారు. అయితే, దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటి నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అనేక రాజకీయ పార్టీలు పుట్టుకొచ్చాయి. ప్రజా సంస్థలు ఆవిర్భవించాయి. ముఖ్యంగా, హైదరాబాద్ రాష్ట్రం ఆంధ్రలో వినీనం తర్వాత ప్రత్యేక రాష్ట్ర కాంక్షతో ఇవి పురుడుపోసుకున్నాయి. తాజాగా కవిత తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన పేరుతో ఈ పార్టీని ఏర్పాటు చేశారు.
కాగా, 1969లో ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమం సందర్భంగా తెలంగాణ పేరుతో ఏర్పడిన తొలి పార్టీ తెలంగాణ ప్రజా సమితి. 1969సో అనంతుల మదన్ మోహన్ స్థాపించారు. ఆ తర్వాత మర్రి చెన్నారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఇది ఒక రాజకీయ శక్తిగా నిలదొక్కుకుంది. 1971లో మర్రి చెన్నారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో 10 లోక్సభ స్థానాలను గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత అది కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనమైపోయింది.
జై తెలంగాణ పార్టీ... పటోళ్ల ఇంద్రారెడ్డి 1998లో ఈ పార్టీని స్థాపించారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి, భారత రాష్ట్ర సమితి : 2001 ఏప్రిల్ 27వ తేదీన కేసీఆర్ ఈ పార్టీని స్థాపించారు. ఆ తర్వాత ఈ పార్టీ పేరును భారత రాష్ట్ర సమితిగా మార్చారు.
తల్లి తెలంగాణ పార్టీ ... సినీ నటి విజయశాంతి స్థాపించి, ఆ తర్వాత తెరాసలో విలీనం చేశారు.
నవ తెలంగాణ పార్టీ ... మాజీ మంత్రి టి దేవేందర్ గౌడ్ ఈ పార్టీని స్థాపించారు.
తెలంగాణ జన సమితి.. ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ సారథ్యంలో ఈ పార్టీ ఏర్పాటైంది.
తెలంగాణ సాధన సమితి... బీజేపీ నేత ఆలె నరేంద్ర స్థాపించారు.
తెలంగాణ ప్రజా ఫ్రంట్.. విప్లవ గాయకుడు గద్దర్ స్థాపించారు.
తెలంగాణ యునైటెడ్ ఫ్రంట్... కేశవరావు జాదవ్, విమలక్క కలిసి స్థాపించారు.
తెలంగాణ ఇంటి పార్టీ, తెలంగాణ నగారా సమితి, తెలంగాణ రక్షణ సమితి, తెలంగాణ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్, వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ, తెలంగాణ రాజ్యాధికార పార్టీ, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీలు ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి.