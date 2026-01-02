మూసీకి, మీర్ ఆలంకు సంబంధం ఏమిటి?: మూసీ ప్రాజెక్టుపై అక్భరుద్ధీన్ ప్రశ్న
రాష్ట్రంలో యూరియా కొరత ఉందనే ఆరోపణలపై భారత్ రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) నిరసనల మధ్య తెలంగాణ అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు శుక్రవారం ప్రారంభమయ్యాయి. యూరియా సరఫరా సరిపోకపోవడంతో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని పేర్కొంటూ, ఈ విషయంపై చర్చకు డిమాండ్ చేస్తూ బీఆర్ఎస్ సభ్యులు వాయిదా తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.
ఈ నిరసనపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి శ్రీధర్ బాబు, ప్రతిపక్షం ప్రవర్తనపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ప్రతిపక్షానికి ఏవైనా డిమాండ్లు ఉంటే, వాటిని పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్తో సహా, సభా నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగానే లేవనెత్తాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు మూసీ ప్రాజెక్టుపై అక్బరుద్దీన్ ఒవైసీ స్పష్టత కోరారు. ఏఐఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ ఒవైసీ మూసీ నది పునరుజ్జీవన ప్రాజెక్టుపై అసెంబ్లీలో తీవ్ర ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి స్పష్టత, పారదర్శకత కొరవడిందని ఆరోపించారు. ప్రాజెక్టు మూలాలనే ప్రశ్నిస్తూ, "మూసీకి, మీర్ ఆలంకు సంబంధం ఏమిటి?" అని అడిగారు. సంబంధం లేని రెండు మూడు సమస్యలను కలిపి చూడటాన్ని విమర్శించారు.
అసెంబ్లీ అధికారులు తమ విధులను సరిగ్గా నిర్వర్తించడం లేదని ఒవైసీ ఆరోపించారు. గత రెండేళ్లుగా ప్రభుత్వం మూసీ పేరుతో సమయం వృధా చేస్తోందని.. పేర్కొంటూ, ఈ విషయాన్ని సభ తీవ్రంగా పరిగణించాలని కోరారు. మూసీ ప్రాజెక్టు వాస్తవానికి ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో స్పష్టమైన సమాధానాలు ఇవ్వాలని, అలాగే నది ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకు ప్రవహిస్తుందో దాని ఖచ్చితమైన పరిధి వివరాలను అందించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
తనకున్న సమాచారం ప్రకారం మూసీ అనంతగిరిలో పుడుతుందని పేర్కొంటూ, ప్రభుత్వం అనంతగిరి నుండే ప్రాజెక్టును చేపట్టాలని యోచిస్తోందా లేదా అని ఒవైసీ ప్రశ్నించారు. మూసీ నది పరిధిలో ఎంత ప్రైవేట్ భూమి వస్తుందో కూడా ఆయన వివరాలు కోరారు.
నీటి నిర్వహణపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, గోదావరి నీటిని హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్లోకి ఎలా తీసుకువస్తారని ఏఐఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే ప్రశ్నించారు. రెండు జలాశయాల ఖచ్చితమైన పరీవాహక ప్రాంతాలను ప్రభుత్వం వెల్లడించాలని డిమాండ్ చేశారు.
గతంలో అవసరం లేకుండానే హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ గేట్లు తెరిచారని ఆయన ఆరోపించారు. వర్షపు నీరు సహజంగానే ఈ రెండు జలాశయాలలోకి ప్రవహిస్తుందని గుర్తుచేస్తూ, గోదావరి నీటిని వాటిలోకి మళ్లించడంలో ఉన్న తర్కం ఏమిటని ఒవైసీ ప్రశ్నించారు.
మూసీ ప్రాజెక్టు బాబు ఘాట్ వరకు విస్తరించిందని తాను విన్నానని, అయితే సమగ్ర ప్రాజెక్టు వివరాలను సభకు అందించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని ఆయన ఆరోపించారు.