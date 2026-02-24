రేవంత్ రెడ్డి గారూ.. గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టును ఆపేయండి.. జాతిపిత మనవడు
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతిలో పలు ప్రాజెక్టులు వున్నాయి. వాటిలో గాంధీ సరోవర్ ఒకటి. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గాంధీ విగ్రహాన్ని ఆ ప్రదేశంలో ప్లాన్ చేస్తున్నారు. కానీ ఈ ప్రాజెక్టుకు అతిపెద్ద వ్యతిరేకి మరెవరో కాదు మహాత్మా గాంధీ మనవడు తుషార్ గాంధీ. ఇంకా జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ మనవడు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ట్యాగ్ చేస్తూ ట్వీట్ చేశారు. రేవంతన్న ప్రణాళికలను గాంధీ వ్యతిరేక చర్యలుగా పేర్కొన్నారు. తన పేరుతో ఇలాంటి ప్రాజెక్టులు బాపు ఆశించేవారు కాదన్నారు. వీటిని ఆపండన్నారు.
ఇకపోతే.. మూసీ పునరుజ్జీవన ప్రాజెక్టులో భాగంగా, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి ప్రతిష్టాత్మక గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టు కోసం భూమిని సేకరిస్తోంది. ఇది ఇప్పటికే భూసేకరణకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీనిలో భాగంగా, బండ్లగూడ జాగీర్లోని మధు పార్క్ రిడ్జ్ భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారు.
ఇందు కోసం చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా ఇళ్ల నుంచి గెంటేస్తున్నారు. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు, ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియలో, రేవంత్ రెడ్డిని, తెలంగాణ సీఎంఓను ట్యాగ్ చేస్తూ తుషార్ గాంధీ పోస్ట్ చేసిన ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది.
ఇంకా తన పేరు మీద విగ్రహాల కంటే మహాత్మా గాంధీ ప్రజలకు ప్రాథమిక సౌకర్యాలు కల్పించడంలో ఎక్కువ నమ్మకం ఉంచారని తుషార్ అన్నారు. వ్యక్తుల హక్కులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ప్రతిపాదనను నిలిపివేయాలని ఆయన కోరారు. తుషార్ గాంధీ ఈ పోస్ట్ పెట్టిన తర్వాత, పేదల నుండి భూమిని లాక్కోవడం ఆపాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కోరుతూ చాలామంది వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. కాగా తుషార్ గాంధీ అభ్యర్థన తర్వాత కూడా రేవంత్ రెడ్డి తన ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టును వదులుకుంటారా లేదా అనేది వేచి చూడాలి.