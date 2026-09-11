SIR Shock: ప్రముఖులకు షాకిచ్చిన సర్.. ఆ జాబితాలో రాజమౌళి, సమంత, మహేష్
హైదరాబాద్లోని ప్రముఖులకు ఇప్పుడు సర్ (ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ) నోటీసులు అందాయి. నటుడు మహేష్ బాబు, దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి, మాజీ భారత క్రికెటర్ వి.వి.ఎస్.లక్ష్మణ్ వంటి ప్రముఖులు ఈ నోటీసులు అందుకున్న వారిలో ఉన్నారు.
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ఈ జాబితా కేవలం వీరి ముగ్గురికే పరిమితం కాలేదు. సైనా నెహ్వాల్, మిథాలీ రాజ్, పుల్లెల గోపీచంద్, వెంకటేష్, ఆయన ఇద్దరు కుమార్తెలు, సమంత రూత్ ప్రభు, విజయ్ దేవరకొండ వంటి అనేక ఇతర సినీ, క్రీడా ప్రముఖుల పేర్లు కూడా ఈ నోటీసుల జాబితాలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
మురళీ కృష్ణం రాజు, ఉపాసన కొణిదెల పేర్లు కూడా ఈ నోటీసుల వ్యవహారంలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఈ ప్రముఖులపై ఎలాంటి ఆరోపణలూ లేవు. ఈ నోటీసులు కేవలం ఓటర్ల వివరాల ధృవీకరణ ప్రక్రియలో భాగం మాత్రమే. అయితే, అసలు వీరి పేర్లు ధృవీకరణ అవసరమయ్యే జాబితాలోకి ఎలా చేరాయన్నదే ఇప్పుడు ప్రధాన ప్రశ్నగా మారింది.
పేర్లలో తేడాలు, తండ్రి పేర్లలో తప్పులు, ఓటర్ మ్యాపింగ్లో సమస్యలు దీనికి కొన్ని కారణాలుగా చెబుతున్నారు. అవసరమైన పత్రాలను ఇదివరకే సమర్పించినప్పటికీ, ఇప్పుడు వాటిని మళ్లీ సమర్పించమని అడుగుతున్నారని కొందరు ఓటర్లు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.
కొన్ని పత్రాలను సరిగ్గా డిజిటలైజ్ చేయకపోవడం లేదా మ్యాపింగ్ చేయకపోవడం వంటి ఆరోపణలతో బూత్ స్థాయి అధికారులు, సహాయ ఎన్నికల రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులు పాత్రపై కూడా ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో, విచారణ తేదీ గడిచిపోయిన తర్వాత కూడా ఓటర్లకు నోటీసులు అందినట్లు సమాచారం.
కూకట్పల్లి, మూసాపేట ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ ప్రక్రియ నిర్వహణపై ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. ఆపరేటర్లు, ధృవీకరణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన లోపాలను అధికారులు అంగీకరించారు. హైదరాబాద్, మేడ్చల్, రంగారెడ్డి జిల్లాల నుండి ఫిర్యాదులు వస్తున్న తరుణంలో, ప్రముఖుల పేర్లు తెరపైకి రావడం వల్ల వేలాది మంది ఓటర్లను ఇబ్బంది పెడుతున్న ఈ సమస్యపై మరింత దృష్టి పడింది.