తెలంగాణలో టీజీఎస్సార్టీసీ నిరవధిక సమ్మె.. మహిళలకే కాదు.. పురుష ప్రయాణీకులకు ఫ్రీ జర్నీ
ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ సిబ్బంది చేపట్టిన నిరవధిక సమ్మె కారణంగా సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడటంతో, మంచిర్యాలలో మహిళా ప్రయాణికులే కాకుండా పురుష ప్రయాణికులను కూడా టీజీఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించేందుకు అనుమతించారు. మంగళవారం అర్ధరాత్రి నుంచి చేపట్టిన సమ్మె కారణంగా ప్రయాణికులకు కలిగే అసౌకర్యాన్ని నివారించేందుకు, బస్సులను కండక్టర్లు లేకుండా ప్రైవేట్ డ్రైవర్లతో నడుపుతున్నట్లు టీజీఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు.
ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకం లబ్ధిదారులు, పురుష ప్రయాణికులు ఇద్దరూ తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి టిక్కెట్లు కొనాల్సిన అవసరం లేకుండా సేవలను వినియోగించుకోవడానికి అనుమతించారని వారు పేర్కొన్నారు.
బస్సులు ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిపోయాయి, అధికారులు స్త్రీ, పురుష ప్రయాణికులిద్దరినీ ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలో ఉచితంగా ప్రయాణించడానికి అనుమతించారు. సమ్మె కారణంగా సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడిందని అధికారులు తెలిపారు. సమ్మె నేపథ్యంలో అద్దెకు తీసుకున్న సర్వీసులను నడపడానికి అధికారులు తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన డ్రైవర్లు, కండక్టర్లను నియమిస్తున్నట్లు తెలిసింది.
ఈలోగా, రాష్ట్రవ్యాప్త సమ్మె కారణంగా రవాణా వ్యవస్థ సేవలు నిలిచిపోవడంతో బస్ డిపోలు నిర్మానుష్యంగా కనిపించాయి. డిపోల వద్ద పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు. తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని కార్పొరేషన్ సిబ్బంది నినాదాలు చేశారు. తమ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ప్రభుత్వం నిరాసక్తత చూపుతోందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.