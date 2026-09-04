వెయ్యి రోజుల కాంగ్రెస్ పాలన : వృద్ధురాలిని భుజాలపై ఎత్తుకుని మల్లారెడ్డి డ్యాన్స్ (వీడియో)
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సారథ్యంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటై వెయ్యిరోజులు పూర్తి చేసుకుంది. దీంతో ఆ పార్టీ శ్రేణులు సంబరాలు జరుపుకుంటున్నాయి. మరోవైపు, విపక్షాలు మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలన అన్ని రంగాల్లో విఫలమైందని ఆరోపిస్తూ ఆందోళనలు చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారత రాష్ట్ర సమితి నేత, మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి తనదైనశైలిలో నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ వార్తల్లో నిలించారు. ఆయన ఏకంగా వృద్ధురాలిని భుజాలపై ఎత్తుకుని ఉత్సాహంగా డ్యాన్స్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం వైరల్ అయింది.
కాంగ్రెస్ పార్టీ వెయ్యి రోజుల పాలన అన్ని రంగాల్లో విఫలమైందని ఆరోపించారు. ఈ ఆందోళన కార్యక్రమాల్లో భాగంగానే మేడ్చల్ జిల్లా ఘట్కేసర్ పరిధిలోని ఎదులాబాద్లో ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి రైతుల సమావేశం ఏర్పాటుచేశారు. ఈ సమావేశంలో ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ మల్లారెడ్డి అనూహ్యంగా అక్కడున్న ఓ వృద్ధురాలిని తన భుజాలపైకి ఎత్తుకున్నారు. అనంతరం ఆమెతో కలిసి ఉత్సాహంగా స్పెప్పులేస్తూ అక్కడున్న వారందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈ ఘటనను కొందరు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది.
కాంగ్రెస్ 1000 రోజుల విఫల పాలనపై చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమంలో.. ఓ వృద్ధురాలిని భుజాలపై ఎత్తుకున్న మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి.#Mallareddy #BRS #Congress #Congress1000Days pic.twitter.com/ZxrhY0ybbF— QNews (@QGroupMedia) September 3, 2026