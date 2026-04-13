భార్యను కాపురానికి పంపడంలేదని అత్తకి కరెంట్ షాక్ ఇచ్చిన అల్లుడు
తెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్లా జగదేవ్ పేటలో ఓ అల్లుడు చేసిన పనికి అత్తకు విద్యుత్ షాక్ కొట్టి తృటిలో ప్రాణాలను రక్షించుకున్నది. ఇంతకీ అల్లుడు ఏం చేసాడో ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాము. మల్లారెడ్డికి గత కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం రాజవ్వ అనే మహిళ కుమార్తెతో వివాహం జరిగింది. ఐతే ఇటీవలి కాలంలో కొన్ని మనస్పర్థల కారణంగా భార్య పుట్టింటికి వచ్చేసింది. తన భార్యను తన ఇంటికి పంపించాలంటూ గత కొన్ని రోజులుగా అల్లుడు మాల్లారెడ్డి అడుగుతున్నాడు. కానీ రాజవ్వ మాత్రం తన కుమార్తెను పంపేందుకు ససేసిమిరా అంటోంది.
దీనితో ఆగ్రహం చెందిన మల్లారెడ్డి తన అత్తను ఎలాగైనా అడ్డు తొలగించుకోవాలని ప్లాన్ వేసాడు. ఈ క్రమంలో ఆమె నివాసం వుంటున్న ఇంటికి విద్యుత్ వైర్లను కనెక్ట్ చేసాడు. ఆమె తలుపు తీయగానై వైర్లు పట్టుకుని చనిపోతుందని భావించాడు. రాజవ్వ ఉదయాన్నే తలుపులు తెరిచి ఆ విద్యుత్ పట్టుకని చనిపోతుందని అనుకున్నాడు. ఐతే ఆమెకి షాక్ కొట్టినప్పటికీ ప్రాణాలతో బైటపడింది. అల్లుడు దారుణానికి పాల్పడ్డాడనీ, తనను అంతం చేయడానికి ప్రయత్నించాడని రాజమ్మ అతడిపై ఫిర్యాదు చేసింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.