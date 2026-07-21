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  4. Man Attacks Wife with Knife in Enkuru Police Station
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (10:52 IST)

కుటుంబ కలహాలు.. భార్యపై కత్తితో దాడి.. ఏమైందంటే?

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Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (10:52 IST)
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ఖమ్మం జిల్లాలోని ఎంకూరు పోలీస్ స్టేషన్‌లో భర్త తన భార్యపై కత్తితో దాడి చేయడంతో ఆమె గాయపడింది. ఈ ఘటన సోమవారం రాత్రి వేళ జరిగింది. ఈ దాడిలో బాధితురాలు భూక్యా రజని రెండు చేతులకు గాయాలయ్యాయి. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, సాతానిగూడెంకు చెందిన రజని, ఎర్రబోడు తండాకు చెందిన భూక్యా రాంబాబును సుమారు 16 ఏళ్ల క్రితం వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు. కుటుంబ కలహాల కారణంగా గత కొంతకాలంగా వారు విడివిడిగా ఉంటున్నారు. 
 
సోమవారం నాడు, ఎన్‌కూరులోని ఎస్‌బీఐ శాఖలో స్వయం సహాయక సంఘం డబ్బును జమ చేయడానికి రజని అక్కడికి వెళ్లారు. అక్కడికి వచ్చిన రాంబాబు ఆమెతో గొడవకు దిగారు. బ్యాంక్ సిబ్బంది సమాచారం మేరకు పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని, తన భర్తపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు పోలీస్ స్టేషన్‌కు రావాలని ఆమెకు సూచించారు. 
 
పోలీస్ స్టేషన్‌లో రజని ఫిర్యాదు రాస్తుండగా, రాంబాబు అక్కడికి వచ్చి ఆమెపై కత్తితో దాడి చేయడంతో ఆమె రెండు చేతులకు గాయాలయ్యాయి. పోలీసులు అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని, హత్యాయత్నం వంటి సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. చికిత్స కోసం రజనిని ఖమ్మంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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