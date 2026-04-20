వంద రూపాయలు అప్పు ఇవ్వలేదనే మనిషిని చంపేశారు.. ఎక్కడ?
కేవలం వంద రూపాయలు అప్పు ఇవ్వలేదనే కారణంతో జరిపిన దాడిలో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. మంచిర్యాల జిల్లా దండేపల్లి మండలం ముత్యంపేట గ్రామానికి చెందిన శంకరయ్య అనే వ్యక్తి తన ఇంటి వద్దే ఒక చిన్న దుకాణాన్ని నడుపుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు.
ఆదివారం మధ్యాహ్నం సమయంలో అదే గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి దుకాణం వద్దకు వచ్చి, తనకు అత్యవసరంగా 100 రూపాయల అప్పు కావాలని శంకరయ్యను కోరాడు. అయితే, గతంలో ఉన్న బకాయిలు లేదా ఇతర కారణాల రీత్యా శంకరయ్య అప్పు ఇచ్చేందుకు నిరాకరించాడు.
అప్పు ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదని శంకరయ్య ఖచ్చితంగా చెప్పడంతో సదరు వ్యక్తి ఆగ్రహంతో ఊగిపోయాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. ఈ క్రమంలో కోపంతో రగిలిపోయిన ఆ వ్యక్తి తన వద్ద ఉన్న కత్తితో శంకరయ్యపై ఒక్కసారిగా దాడి చేశాడు. భర్తపై దాడి జరుగుతుండటం చూసి అడ్డువచ్చిన శంకరయ్య భార్యపై కూడా ఆ నిందితుడు నిర్దాక్షిణ్యంగా కత్తితో పొడిచాడు.
దంపతులిద్దరినీ రక్తమడుగులో పడేసి నిందితుడు అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన దంపతులను హుటాహుటిన సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, అప్పటికే తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో చికిత్స పొందుతూ శంకరయ్య ప్రాణాలు విడిచాడు. ఆయన భార్య పరిస్థితి ప్రస్తుతం విషమంగా ఉందని, వైద్యులు ఆమెకు అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నారని సమాచారం. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.