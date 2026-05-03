కారుతో ఢీకొట్టి.. రెండు కిమీ దూరం దూసుకెళ్లిన డ్రైవర్
హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ దారుణం జరిగింది. ఓ కారు డ్రైవర్ ఒక ద్విచక్రవాహనాన్ని ఢీకొట్టడమే కాకుండా, కారు బానట్పై పడిన క్షతగాత్రుడుని ఏకంగా రెండు కిలోమీటర్ల మేరకు దూసుకెళ్లాడు. చివరకు ఓ జంక్షన్లో ఇతర వాహనదారులు అడ్డుకోవడంతో కారును వదిలి డ్రైవర్ పారిపోయాడు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
మే నెల ఒకటో తేదీన గాయత్రి నగర్ నుంచి ఎల్బీ నగర్ వైపు ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్తున్న తండ్రీకొడుకులను కారు వెనుక నుంచి ఢీ కొట్టింది. ప్రమాదం అనంతరం ఇరువురి మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకోగా.. కారులో ఉన్న వ్యక్తి ద్విచక్రవాహనదారుడిపై దాడి చేశాడు. అనంతరం డ్రైవర్ అక్కడి నుంచి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించగా.. తండ్రి జిలానీ కారు ఆపేందుకు ప్రయత్నించాడు.
అతడు బానెట్పై ఉండగానే.. కారు ఆపకుండా డ్రైవర్ సుమారు 2 కి.మీ మేర లాక్కెళ్లాడు. మందమల్లమ్మ చౌరస్తా వద్ద ప్రయాణికులు అడ్డుకోవడంతో బాధితుడిని వదిలి పరారయ్యాడు. ప్రమాదంలో జిలానీ కుమారుడు పైజల్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అతడిని సమీపంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. దీనిపై బాధితుడు ఫిర్యాదు మేరకు స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు.