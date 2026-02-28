లోన్ వేధింపులు.. వెంచర్లో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న వ్యక్తి
లోన్ వేధింపులతో ప్రాణాలు కోల్పోయే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. తాజాగా హైదరాబాద్ ఘట్కేసర్లో లోన్ యాప్ రుణదాతల వేధింపుల కారణంగా 26 ఏళ్ల సాయి కుమార్ అనే వ్యక్తి తన ప్రాణాలను బలిగొన్నాడు. కుటుంబ ఖర్చులను తీర్చుకోవడానికి కుమార్ లోన్ యాప్ రుణదాత నుండి రూ.1 లక్ష తీసుకున్నాడు.
ఆ మొత్తాన్ని చెల్లించినప్పటికీ, రుణదాతలు అదనపు మొత్తాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ అతన్ని వేధించడం ప్రారంభించారు. వేధింపులను తట్టుకోలేక కుమార్ తన ప్రాణాలను బలిగొన్నాడు. ఓ వైపు లోన్ యాప్ నిర్వాహకులు వేధిస్తుండగా మరోవైపు బయట అప్పు ఇచ్చిన వారు డబ్బులు చెల్లించాలని ఒత్తిడి చేయడం ప్రారంభించారు.
దీంతో మనస్తాపానికి గురైన సాయికుమార్ ఘట్కేసర్ సమీపంలోని కొండాపూరులో వున్న వెంచర్లో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఆపై ఫ్రెండ్స్కు మెసేజ్ చేశాడు. పోలీసులు లోన్ యాప్ రుణదాతపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.