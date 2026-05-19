భూవివాదం... చెల్లికి సపోర్ట్ చేసిందని మహిళను హత్య చేసిన సోదరుడు
సూర్యాపేట జిల్లా, ఆత్మకూరు మండలంలో 242 చదరపు గజాల భూమికి సంబంధించిన వివాదంలో తన చెల్లికి మద్దతు తెలిపినందుకు గాను, 50 ఏళ్ల అంజమ్మ అనే మహిళను ఆమె సోదరుడు సైదులు హత్య చేశాడు. సైదులుకు అంజమ్మ మరియు ఉపేంద్ర (అలియాస్ ఉమ) అనే ఇద్దరు సోదరీమణులు ఉన్నారు.
కుటుంబ సభ్యులు సర్వే నంబర్ 119లో ఉన్న 2.05 ఎకరాల భూమిని ఉపేంద్రకు ఇచ్చారు. ఉపేంద్ర భర్త మరణించిన తర్వాత, ఆమె తన సోదరి అంజమ్మ వద్దే నివసిస్తోంది. ఉపేంద్రకు కేటాయించిన భూమి 2.05 ఎకరాలు కాదని, కేవలం 2.03 ఎకరాలు మాత్రమేనని పేర్కొంటూ సైదులు ఆమెతో వివాదానికి దిగాడు.
ఈ సమస్యపై ఉపేంద్ర గతంలో గ్రామ పెద్దలను, పోలీసులను, ఆర్డీవోను, జిల్లా కలెక్టర్ను కలిసి విన్నవించుకుంది. ఈ విషయంలో ఉపేంద్రకు ఆమె సోదరి అంజమ్మ మద్దతుగా నిలవడంతో, సైదులు అంజమ్మపై కక్ష పెంచుకుని, ఆమెను హతమార్చాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
తన ప్రణాళిక ప్రకారం, మహాత్మా గాంధీ ఎన్నార్జీఏ పనులకు వెళ్తున్న అంజమ్మపై, సైదులు తన బావమరుదుల సహాయంతో కత్తితో దాడి చేసి దారుణంగా హత్య చేశాడు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలను సేకరించారు. నేరానికి సంబంధించిన ఆధారాలను సేకరించేందుకు క్లూస్ టీమ్, డాగ్ స్క్వాడ్ను కూడా రంగంలోకి దించారు.
