అప్పుగా రూ.5 లక్షలు ఇవ్వలేదు.. అంతే మామను హత్య చేసిన వ్యక్తి
హైదరాబాద్, నారాయణపేట జిల్లాలో, అప్పుగా రూ.5 లక్షలు ఇవ్వడానికి నిరాకరించినందుకు తన మామను హత్య చేసిన ఒక వ్యక్తిని జిల్లా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. జిల్లాలోని మద్దూరు మండలం ఖాజీపూర్ గ్రామానికి చెందిన 42 ఏళ్ల అహ్మద్ ఒక ఆటోమొబైల్ షాపులో పనిచేస్తుండగా, అతని అల్లుడు మహ్మద్ ఖాజా రేణివట్ల గ్రామంలో నివసిస్తున్నాడు. గత కొద్ది రోజులుగా, ఖాజా అహ్మద్ను రూ. 5 లక్షలు అప్పుగా ఇవ్వమని పదేపదే వేధిస్తూ వచ్చాడు. ఆ మొత్తాన్ని త్వరలోనే తిరిగి చెల్లిస్తానని హామీ ఇచ్చాడు.
అహ్మద్ డబ్బు ఇవ్వడానికి నిరాకరించడంతో, ఖాజా అతనిపై కక్ష పెంచుకున్నాడు. దీని ఫలితంగా వారిద్దరి మధ్య తరచుగా గొడవలు జరుగుతుండేవని పోలీసులు తెలిపారు. ఖాజీపూర్ శివారులోని తన పౌల్ట్రీ ఫామ్కు అహ్మద్ వెళ్లినప్పుడు, ఖాజా మళ్ళీ అతనితో గొడవకు దిగాడు.
తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఖాజా ఒక బండరాయితో అహ్మద్పై దాడి చేసి అక్కడి నుండి పారిపోయాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు హత్య కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు.