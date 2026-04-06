ప్రేమ పెళ్లైన ఎనిమిది నెలలకే నర్సును హత్య చేసిన భర్త.. గోనె సంచిలో కుక్కి..
మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో, ప్రేమ వివాహం జరిగిన ఎనిమిది నెలలకే ఒక 21 ఏళ్ల నర్సును ఆమె భర్త హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత, అది ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించి ఆమె కుటుంబ సభ్యులను తప్పుదోవ పట్టించాడు.
నర్సు శ్రీదేవిని హత్య చేసిన అనంతరం, ఆమె భర్త చందు మృతదేహాన్ని ఒక గోనె సంచిలో కుక్కి, గ్రామం వెలుపల ఉన్న ఒక వ్యవసాయ పొలానికి తీసుకువెళ్లి పారవేశాడు.
ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుందని చెబుతూ అతను ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించాడు. అయితే, శ్రీదేవి గొంతు నులిమివేయడం వల్లే మరణించిందని పోస్టుమార్టం నివేదిక నిర్ధారించింది. దీంతో పోలీసులు చందుపై హత్య కేసు నమోదు చేసి, అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.