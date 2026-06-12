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తరచూ పుట్టింటికి వెళ్తుందనే అసహనం.. భార్యను చంపేసిన భర్త
భార్యాభర్తల హత్యలకు సంబంధించిన నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి. అక్రమ సంబంధాలు, అనుమానాల కారణంగా నేరాలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా ఓ వ్యక్తి అనుమానంతో భార్యను పొట్టనబెట్టుకున్నాడు. భార్య తరచూ పుట్టింటికి వెళ్తుందని.. ఓ వ్యక్తి తన భార్యను అత్తారింట్లోనే హత్య చేశాడని బహదూర్పురా పోలీసులు తెలిపారు.
భార్య నిషాద్ ఫాతిమా ప్రవర్తనపై అనుమానం, ఆమె తరచుగా పుట్టింటికి వెళ్లడం పట్ల ఉన్న అసహనంతో, ఆమెను హత్య చేసినందుకు గాను పోలీసులు సులేమాన్ సయీద్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. లోక్ అదాలత్ ద్వారా రాజీ కుదిర్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరిగినప్పటికీ, సయీద్ తన భార్యను మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించడం కొనసాగించాడని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
ఈ క్రమంలో ఆదివారం జరిగిన తీవ్ర వాగ్వాదం తర్వాత, నిద్రపోతున్న భార్యను సయీద్ హత్య చేశాడు. నేరం జరిగిన ప్రదేశం నుండి పారిపోయే ముందు సయీద్ వారి మొబైల్ ఫోన్లను విసిరేశాడు. దీనిపై పోలీసులు జరిపిన విచారణలో భాగంగా సీసీటీవీ కెమెరాల ఆధారంగా పోలీసులు కీలక ఆధారాలు సేకరించి, నిందితుడిని పట్టుకున్నారు.
Sing Geetham Review: ఆసక్తిగా మలిచిన సింగీతం శ్రీనివాస్ చిత్రం... సింగ్ గీతం రివ్యూ
సింగీతం శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాలు ఒక్కోటి ఒక్కో వినూత్నమైన కథలు. పుష్పక విమానం, ‘ఆదిత్య 369 వంటి సినిమాలు క్రియేటివ్ ఐడియాలతో చేసినవే. ఇప్పుడు కూడా 94 ఏళ్ళ వయసులో కూడా సింగ్ గీతం’ అనే సినిమా తీశారు. కల్కి దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ నిర్మాత. వైయంతీ మూవీస్ అధినేతలు మరో నిర్మాతలు. మాటలు పాటలుగా వుండడమే సింగ్ గీతం ప్రత్యేకత అని చెప్పిన మాటలు నిజామా కాదా? అసలు అలాంటి సినిమా ఎలా వుంటుందనేది ఆసక్తి నెలకొంది. మరి సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
చిరంజీవి 158 పొల్లాచ్చిలో షెడ్యూల్ పూర్తి - కథానాయిక పేరు త్వరలో ప్రకటన
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్ లో #ChiruBobby2 / #Chiru158 చిత్రంపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ భారీ బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత ఈ విజయవంతమైన కాంబో మరోసారి చేతులు కలపడంతో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.
వేదన్, రాజ్మోహన్ భేటీపై చిన్మయి ఫైర్.. విజయ్ సర్కారు డీఎంకేకు భిన్నంగా..? (video)
సింగర్ చిన్మయి మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. సమాజంలో బాధితులైన మహిళలకు ఎలాంటి మద్దతు లభించడం లేదని.. కానీ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న పురుషులు మాత్రం హీరోలు, నాయకులుగా చూపిస్తూ పెద్దపీట వేస్తున్నారని చిన్మయి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి ఆపాలని సోషల్ మీడియాలో రాసుకొచ్చారు. ఇందుకు ఒక ఘటనను తెరపైకి తెచ్చారు. ఈ పోస్టు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
'పెద్ది'ని తొక్కేయడానికి కొందరు కావాలనే ప్లాన్డ్ నెగిటివిటీ ప్రచారం : జగపతిబాబు ఫైర్
రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం 'పెద్ది'. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకుడు. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. వృద్ధి సినిమాస్ పతాకంపై నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో నటుడు జగపతి బాబు, కన్నడ నటుడు శివరాజ్ కుమార్లు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఏఆర్ రెహ్మాన్ సంగీతం. జూన్ 4వ తేదీన విడుదైన ఈ చిత్రం వారం రోజుల్లో రూ.300 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు రాబట్టింది. అయితే, ఈ చిత్రం సక్సెస్పై విపరీతమైన నెగెటివిటీ సాగింది. దీనిపై నటుడు జగపతిబాబు తీవ్రంగా మండిపడ్డారు.
బాత్రూమ్ వీడియోలతో బ్లాక్ మెయిల్ -షార్ట్ ఫిల్మ్ నటి అమూల్య ఆత్మహత్య
షార్ట్ ఫిల్మ్ నటి అమూల్య ఆత్మహత్య సంచలనం సృష్టించింది. సినిమాల్లో నటించాలని ఎన్నో ఆశలతో హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చిన అమూల్య కామాంధుల బ్లాక్మెయిలింగ్ తట్టుకోలేక మనస్తాపంతో బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఈ ఘటన జరిగిన పది రోజులు గడుస్తున్నా నిందితులపై సరైన చర్యలు తీసుకోలేదనే ఆరోపణలు స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. అమూల్య శ్రీకి సంబంధించిన కొన్ని వ్యక్తిగత బాత్రూమ్ వీడియోలను రహస్యంగా రికార్డ్ చేశారు. ఆ వీడియోలను చూపించి గత ఆరు నెలలుగా ఆమెను తీవ్ర నరకయాతనకు గురిచేశారు.