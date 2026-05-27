మంటగలిసిపోతున్న కుటుంబ విలువలు.. భార్యాబిడ్డల్ని హత్యచేసి వ్యక్తి ఆత్మహత్య
కుటుంబ విలువలు మంటగలిసిపోతున్నాయి. భార్యాభర్తల అనుబంధం సన్నగిల్లుతోంది. క్షణికావేశాలు, అక్రమ సంబంధాలు పలు నేరాలకు దారితీస్తుంది. ఈ క్రమంలో వనపర్తి జిల్లా, కిల్లా ఘనపూర్ మండలం, సల్కిలాపూర్ గ్రామంలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది.
ఒక వ్యక్తి తన భార్యను, ఇద్దరు పిల్లలను హత్య చేసి, ఆ తర్వాత తాను ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. నరసింహ (40)గా గుర్తించిన ఈ వ్యక్తి, తన భార్య (36), 10వ తరగతి, 8వ తరగతి చదువుతున్న తమ ఇద్దరు పిల్లలను హతమార్చినట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం, అతను పిల్లలను ఒక నీటి సంపులోకి నెట్టివేసి, తన భార్యను ఉరివేసి చంపి, ఆ తర్వాత తాను ఒక చెట్టుకు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.
ఈ కుటుంబం దేవరకద్ర మండలం, డోకూరు గ్రామానికి చెందినదని, జీవనోపాధి కోసం ఒక మామిడి తోటను కౌలుకు తీసుకుని సల్కిలాపూర్లో నివసిస్తున్నారని సమాచారం. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని, ఈ ఘటనకు దారితీసిన పరిస్థితులపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
