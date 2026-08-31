హైదరాబాద్ రోడ్లపై గుంతలు.. రోడ్డుపై కూర్చున్న వ్యక్తి.. బాగు చేసే వరకు కదలను
హైదరాబాద్ నగరంలోని దెబ్బతిన్న రోడ్డును అధికారులు బాగు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ, ఒక వ్యక్తి రోడ్డుపై ఉన్న పెద్ద గుంత దగ్గర నిరసన చేపట్టాడు. సమాచారం ప్రకారం, ఆ వ్యక్తి ఇమ్లీబన్–పుట్లీబౌలి రోడ్డుపై కూర్చుని, దెబ్బతిన్న రోడ్డును బాగు చేసే వరకు అక్కడి నుంచి కదిలేది లేదని పట్టుబట్టాడు. అతని నిరసన కారణంగా ఆ ప్రాంతంలో భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడి, ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
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నిరసన గురించి సమాచారం అందుకున్న ట్రాఫిక్ పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని, ఆ వ్యక్తిని రోడ్డుపై నుంచి పక్కకు జరిపి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. మరోవైపు, ప్రయాణికులకు కలిగే ఇబ్బందులను నివారించడానికి, ప్రమాదాలను అరికట్టడానికి, దెబ్బతిన్న రోడ్లను బాగు చేయడం మరియు గుంతలను పూడ్చడం వంటి చర్యలను వెంటనే చేపట్టాలని స్థానికులు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ) కమిషనర్ను కోరారు.